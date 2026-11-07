AI 编程进入“通话时代”：Cursor 智能体可实时语音协作

IT之家 11 月 7 日消息，AI 编程工具 Cursor 昨日（11 月 6 日）宣布推出“与智能体实时语音聊天”（Voice Chat with Agents）功能。

开发者现在可以通过语音与 Cursor 的编码智能体双向对话，例如口头描述代码修改需求、询问任务进展、查看差异和运行状态，同时让智能体继续在后台完成编码工作。

该功能支持在 Cursor 的 Agents Window、IDE、网页端及 iOS 应用中使用。当智能体空闲且输入框为空时，用户可点击“Start voice chat”启动通话。在 iPhone 上，还可通过“Hey Siri, call Cursor”发起通话，并在锁屏界面或灵动岛中静音、挂断。

与此前仅把语音转成文字的“听写”功能不同，实时语音聊天是语音对语音的双向交流。语音智能体负责倾听、回应并接收任务，随后将具体编码工作交给当前聊天中的编码智能体；后者会在执行过程中主动播报简短进度，完成后给出简要结果说明。

用户还可在通话中查询代码差异、检查运行情况、检索该智能体的历史消息与通话记录，或在包含多个工作者的 Project 中切换对象。这些查询为只读操作，不会中断正在执行的编码任务。

技术上，语音聊天由 Grok Voice 驱动，负责语音识别与合成；编码智能体则继续使用用户所选模型。Cursor 提供包括 Ara、Eve、Leo、Rex、Sal 在内的多种语音选择，并支持在通话中切换语音。

隐私方面，开启 Privacy Mode 后，语音聊天将实现零数据留存。Cursor 同时提示，通话有每日使用上限；若用户长时间沉默且智能体无任务运行，通话约 10 分钟后会自动结束。