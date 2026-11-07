文远知行创始人韩旭：希望四、五年内能坐上 Robotaxi 从广州直达香港

IT之家 11 月 7 日消息，据文远知行官方，公司创始人兼 CEO 韩旭于 11 月 2 日接受了 CNBC 专访，围绕 Robotaxi 规模化运营的机遇与挑战等行业话题进行了深入对话。他表示，文远知行已具备扩大 Robotaxi 车队规模的条件，希望四、五年内能坐上 Robotaxi 从广州直达香港。

他提到：“中国正在推进粤港澳大湾区建设，包括广州、深圳和香港三个主要城市。我一直有一个梦想，希望有一天能坐上一辆自动驾驶出租车，在车上睡一觉，或者处理些工作。等我醒来，或是忙完手头的事，就已经到香港了。我相信五年内这一愿景有望实现。目前最关键的仍是监管问题，我们必须审慎处理。我们要让监管机构相信，自动驾驶不仅能保障乘客安全，也能保障沿途社区民众的安全。”

谈及 Robotaxi 规模化运营，韩旭表示，文远知行在技术、硬件、软件及产业生态方面已基本准备就绪，随着自动驾驶技术不断进步，需要产业各方与监管机构协同探索更完善的管理机制。

IT之家查询获悉，文远知行的自动驾驶业务已覆盖 13 个国家、60 多座城市，拥有全球规模最大的自动驾驶车队之一，L4 级自动驾驶车辆总数约 3,600 辆，其中 Robotaxi 超过 1,800 辆。

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