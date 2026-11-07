三星电子 DX 部门员工抗议奖金分配不公，要求现金补偿及管理层道歉

IT之家 11 月 7 日消息，三星电子负责 Galaxy 手机、平板电脑、电视及家电业务的设备体验（DX）部门员工，因绩效奖金分配问题再次表达不满。

据 Business Korea 当地时间 11 月 5 日报道，三星 DX 部门员工所属的“同行工会”（Donghaeng Union）近日在三星电子水原办公区外举行抗议活动，要求公司向 DX 部门员工提供现金补偿，并就此前的奖金分配争议作出道歉，同时要求建立面向 2027 年薪资谈判的联合协商机制。

此次争议的核心在于，三星电子此前为负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门员工设立了特别经营绩效奖金，而 DX 部门员工未能参与这项奖金计划。工会认为，现行薪酬安排导致两个部门员工之间的待遇差距进一步扩大。

根据三星电子 10 月 29 日公布的 2026 年第三季度财报，DX 部门当季销售额为 52.1 万亿韩元（IT之家注：现汇率约合 2,598.23 亿元人民币），环比增长 8%，但营业亏损达到 8,000 亿韩元（现汇率约合 39.9 亿元人民币），连续第二个季度出现亏损。

相比之下，受存储芯片价格上涨带动，三星半导体业务表现强劲。员工认为，存储芯片成本上涨增加了手机、电视和家电等终端产品的生产成本，尽管公司努力扩大产品销量，但仍未能抵消成本压力。

根据韩国《联合通讯社》11 月 5 日报道，此次集会于当天 17 时在三星电子水原事业场中央门前举行。按照主办方估算，现场约有 1 万人参加。工会成员高喊要求公司解释销售额增长与巨额亏损并存的原因，并呼吁建立更加公平的薪酬制度。

这场争议最早可追溯至今年 5 月的三星电子薪资谈判。“同行工会”当时退出联合谈判组织，理由是相关协商过于侧重半导体业务，未能充分反映 DX 部门员工的利益。随后，三星电子管理层与其他工会达成薪资协议，为 DS 部门设立特别经营绩效奖金，资金来源为该部门经营业绩的 10.5%。

按照相关协议，DS 部门员工最高可获得每人 6 亿韩元（现汇率约合 299.2 万元人民币）的绩效奖金，而 DX 部门员工获得的是价值约 600 万韩元（现汇率约合 29,922 元人民币）的三星自有股票。两部门的奖励差距成为员工不满的重要原因。

工会方面并不反对 DS 部门员工依据原有制度获得绩效奖金。工会宣传负责人金宝拉表示，相比单纯讨论补偿金额，目前更重要的是建立能够与公司管理层协商补偿方案的沟通渠道。她还担心，如果 2027 年薪资谈判继续由以 DS 部门为中心的工会单独进行，DX 员工可能连续两年无法充分参与协商。

韩国《联合新闻》11 月 5 日报道称，三星电子员工正在推动成立第六个工会，涉及现有工会之间的内部矛盾以及半导体与消费电子部门的奖金分配争议。随着 2027 年薪资谈判临近，工会之间的谈判主导权和 DX 员工的利益诉求也成为新的争议焦点。