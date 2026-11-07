理想 Mega 新版本 MPV 谍照疑曝光，车头缩短、前三角窗加大

IT之家 11 月 7 日消息，博主 @SugarDesign 昨日分享了一组新车谍照，猜测为理想 Mega 的新版本。从图上可以看到，该车车头变短，前三角窗更大。

IT之家注意到，新一代理想 Mega Home 于 9 月 2 日发布，新车只提供一种配置，全国统一零售价 50.98 万元。

作为参考，理想 Mega Home 可选灰 / 银 / 熊猫白 / 紫晶灰 / 新大象灰 5 种车色。该车新车前、后包围增加晶辉饰条装饰，新增智能三色星环灯提升精致感，车身长宽高分别为 5355*1965*1850mm，轴距 3300mm，提供 2.6m 长的 Sweet Home 超大迎宾光毯。

内饰方面，新一代理想 Mega Home 搭载 29 英寸 OLED 6K 全景中控屏，二排带有 21 英寸 OLED 4K 移动屏。搭载高通骁龙 8797 智能座舱芯片，拥有 9.3.6 无瑕星环剧院音响系统。除此之外还带有 2 颗马赫 M100 芯片、4 个激光雷达，支持新一代马赫 VLA 司机大模型。此外，主副驾和第二排均配备零重力座椅。

动力方面，新一代理想 Mega Home 采用前后双电机配置。前电机最大功率 155kW，后电机 258kW，综合功率可达 413kW 。配备 108kWh 三元锂 5C 超充电池，CLTC 综合续航里程可达 710km，10 分钟充电 500km。带有线控转向、后轮转向等功能，采用 800V 主动防倾魔毯底盘。