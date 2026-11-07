京东快递升级雪具寄递服务，最长免费暂存 7 天

IT之家 11 月 7 日消息，京东快递 11 月 6 日宣布升级一站式雪具寄递服务，寄雪板立减 20 元起，全国近 30 个热门雪场最长免费暂存 7 天，提供上门取送、直达雪场和免费暂存等举措。为保障雪板、固定器等装备在运输过程中的安全，京东快递还提供专业雪具包装。

价格上，寄雪板立减 20 元起，免除雪具超长超重附加费。服务上，支持快速上门取送与全国热门雪场直达。目前，京东快递已在张家口崇礼万龙、云顶、富龙，吉林北大湖、万科松花湖、武汉冰雪中心等多地雪场设立服务点、品牌形象店和移动揽收车。滑雪爱好者们进入京东快递 App 或小程序“雪具寄”入口，可一键筛选雪场填写收寄地址下单。

针对部分用户提前寄送、抵达时间与雪具签收时间错位的情况，以及多雪场转场需求，京东快递还在全国近 30 个热门雪场提供雪具免费暂存服务，最长免费暂存 7 天。用户可根据行程灵活安排寄件时间，抵达雪场后再领取雪具，减少携带大件行李候车、转乘、排队托运以及多雪场转场的不便。滑雪结束后，也可预约快速上门取件，将雪具寄回家中。

IT之家注意到，截至目前，新疆可可托海、阿勒泰将军山，河北张家口崇礼万龙、云顶、富龙等多地滑雪场已先后开板。