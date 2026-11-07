刷新算力巅峰：IBM 在美国芝加哥揭幕其最强量子计算机

IT之家 11 月 7 日消息，IBM 昨日（11 月 6 日）发布联合公告，宣布携手芝加哥大学、美国伊利诺伊州政府、以及伊利诺伊量子与微电子园（IQMP），已在芝加哥海德公园实验室投运 IBM Quantum System Two 量子计算机。

这是 IBM 在伊利诺伊州部署的首台量子计算机，也是该公司当前最先进的量子计算系统，其核心为 IBM Quantum Nighthawk 芯片，被 IBM 称为迄今打造的最强大量子芯片。

Nighthawk 是 IBM 于 2025 年发布的超导量子处理器系列，芝加哥部署的是其第二代版本 Nighthawk r2。IBM 将其称为“迄今最强大的量子芯片”，综合了最高的电路复杂度、连接性和运行速度，并引入独立高速量子比特复位架构。

每个量子比特可独立、快速复位，使系统能以每秒超过 10 万次的速率执行电路，从而显著提升科研和工业用户在相同时间内可完成的实验与计算量。

该系统由芝加哥大学托管，未来将迁入正在建设的伊利诺伊量子与微电子园，并成为国家量子算法中心（NQAC）的核心计算平台。该中心由伊利诺伊州政府于 2024 年设立，IBM 为主要合作方，旨在联合高校、国家实验室、初创企业和产业界，开发下一代量子算法及实际应用。

新系统将面向药物研发、电网优化、材料模拟、高能物理等计算密集型领域开放合作。IBM 称，伊利诺伊州的科研机构与企业已开始围绕量子计算如何扩展至复杂现实问题展开研究。

其中，芝加哥大学与 IBM 的联合团队此前曾利用 70 个逻辑量子比特，在约 15 分钟内完成一项结构化计算任务，展示了超越传统经典模拟方法的潜力。

IBM 董事长兼首席执行官阿尔温德 · 克里希纳表示，新系统已能为伊利诺伊州及更广泛地区的机构提供具有科学价值的研究成果，其落地标志着该州量子社区的重要里程碑。IT之家附上相关截图如下：

伊利诺伊州州长 JB· 普利兹克则称，这一部署将为研究人员和企业提供把构想转化为现实解决方案的工具，并带动本地高质量就业。