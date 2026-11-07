仙境传说 IP 单机新作《Ragnarok Project》预告公开，2027 上半年登陆全平台

IT之家 11 月 7 日消息，基于《仙境传说》IP 开发的全新单机 RPG 作品《Ragnarok Project》昨日公开了最新宣传片，并确认将于明年上半年登陆 PC、Xbox Series X|S、PS5 及 Switch 2 平台，支持中文。

这是该系列自 2002 年网游化以来，首款以买断制单机形态登陆主机与 PC 的作品。

本作由韩国工作室 Waycoder 开发，Gravity 与 Daewon Game Media Lab 联合发行。Waycoder 此前曾参与《幻世醉虎传》与《Astonishia Story Refine》等作品。Gravity 作为《仙境传说》IP 的持有方与长期运营方，此次将品牌授权给外部团队制作单机衍生作，而非由内部 MMORPG 团队直接开发。

Steam 商店页面显示，这款游戏并非原作 MMORPG 的移植或重制，而是将“卢恩米德加尔特”世界观重新解构后的独立叙事体验。

其故事背景被描述为“熟悉的，但被完全重新想象的世界”，玩家将面对一个正在崩塌的现实，并逐步揭开被掩埋的真相。叙事基调被明确为“选择与责任”，官方强调这不是简单的善与恶的对立，而是不同信念与决定之间的碰撞。旅途中玩家将穿越沙漠、遗迹、研究设施与维度裂隙地带，而“尤米尔之心”相关的维度扭曲正在缓慢吞噬世界。尤米尔之心构成了驱动主线冲突的底层设定。

玩法层面，Steam 页面确认玩家将与拥有不同职业定位与战斗风格的同伴协同作战，已公开的职业包括骑士、法师、牧师与猎人。这一职业框架保留了原作转职体系的基本轮廓，但以单机队伍制呈现，而非多人在线组队。

IT之家注意到，在 2026 年东京电玩展期间，官方曾展示过一段侧重战斗系统的影片，介绍了 AP 系统（Action Point，行动点数），但具体机制细节尚未完整披露。

参考资料：

https://store.steampowered.com/app/4677140/RAGNAROK_PROJECT/

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