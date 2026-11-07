市场监管总局：前三季度互联网广告收入 9568.9 亿元，同比增长 17.5%

IT之家 11 月 7 日消息，据市场监管总局消息，数据显示，2026 年前三季度全国从事广告业务的头部企事业单位共实现收入 16008.3 亿元，同比增长 8.5%。
IT之家从公告获悉，前三季度，互联网广告收入 9568.9 亿元，同比增长 17.5%，其中，移动互联网广告发布收入 8125 亿元，同比增长 14%，广告业数智化转型加速推进。主流媒体广告业务平稳增长，积极发挥品牌传播重要作用，以电视台为代表的事业单位广告业务收入 345.7 亿元，同比增长 3.3%。
前三季度，北京、上海、广东、浙江、福建、江苏等 6 个省（市）广告业务收入合计 12971.1 亿元，同比增长 9.4%；占全国总量的 81%，较上年同期提高了 0.6 个百分点。
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据市场监管总局此前发布的数据，2025 年全年全国广告业务收入首次突破 2 万亿元大关，达 20502.1 亿元，同比增长 32.6%，五年实现翻番；其中互联网广告业务收入 13574.3 亿元，同比增长 34.6%，占广告业务收入的比重达 66.2%。相比之下，2026 年前三季度互联网广告收入 9568.9 亿元，增速回落至 17.5%。