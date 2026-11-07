机械革命推出无界 15X 暴风雪电竞版：锐龙 AI 9 365、16GB + 1TB，首发 6499 元

IT之家 11 月 7 日消息，机械革命新上架了一款“无界 15X 暴风雪电竞版”，搭载 AMD 锐龙 AI 9 365 处理器、240Hz 电竞屏，首发价 6499 元，叠加国补后 5524.15 元。
IT之家从商品页面获悉，这款新机采用了 15.3 英寸 2.5K 240Hz 电竞屏，拥有 2560*1600 分辨率、100% sRGB 色域、500nits 亮度，支持 DC 调光 + 雾面防眩光，支持约 180° 开合；采用全金属机身，重约 1.68kg。
其他方面，该机配备 16GB 内存 + 1TB 固态硬盘，均预留拓展插槽；升级并联双热管散热架构，支持 25W/45W/65W 三档性能释放；配备 80Wh 电池、100W 私有协议氮化镓适配器；采用 1.4mm 键程人体工程学键盘，配备独立全高方向键 + 小键盘，支持单区 RGB 灯效；配备 IR 物理防窥摄像头，通过 Nahimic 声效认证，提供 USB4、RJ45、HDMI 2.1 等接口。
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