星眼太空感知星座开启组网验证，重点观测“太空碎片”

IT之家 11 月 7 日消息，北京时间今天 7 时 37 分，谷神星二号遥三运载火箭在酒泉卫星发射中心发射升空，将搭载的观澜试验星、云遥一号 28 星、中北大学一号卫星、钧天一号 06A 卫星共 4 颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。

据央视新闻报道，今天成功入轨的卫星当中，有一颗承担特殊使命的卫星，它和以往对地观测的卫星不同，它的任务是观测太空中运行的航天器，重点是太空碎片，为在轨航天器提供太空交通管理服务。这颗卫星就是星眼太空感知卫星，它拍摄的目标就是在太空中运行的卫星，尤其是太空碎片。

数据显示，当前低轨 1 厘米到 10 厘米的太空碎片数量已高达百万级，这类“看不见的威胁”是航天器安全的最大隐患之一。目前，全球近地轨道活跃卫星已超万颗，空间目标数量持续攀升。而地面观测太空目标的方式会受地理、气候约束，存在时空覆盖短板，所以才要发射星眼卫星把摄像机放到天上，实现“在天看天”。

▲ 图源“星图测控”

据悉，该卫星搭载对空天感知的相机，它运行在晨昏轨道上，相机始终顺着太阳光去观测，它通过观测太阳光打在空间碎片上的反光，来捕捉空间碎片的轨迹，通过轨迹把空间碎片进行定轨、进行关联，然后进行编目。编目就是把太空中所有的物体编成一个数据库。

IT之家查询获悉，星眼星座总规划 156 颗卫星，走试验先行、分步建设路线。先通过星眼 01 星等多颗试验星，在轨考核相机成像、星上算力、智能算法以及整套天地感知系统的可靠性。

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