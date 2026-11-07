《GTA 6》游戏预载倒计时，消息称 XBOX 版下载体积比 PS5 版多约 15GB

IT之家 11 月 7 日消息，科技媒体 Notebookcheck 今天（11 月 7 日）发布，报道称游戏主机版《侠盗猎车手 VI》（GTA 6）游戏容量可能存在差异，微软 XBOX 版本预估为 225.34GB，而索尼 PS5 版本预估为 210GB。

在 XBOX 平台方面，根据微软 DisplayCatalog API 挖掘的信息，XBOX 版《GTA 6》 游戏全球版预加载下载包为 209.86GiB，换算后约 225.34GB。商店页面可能存在单位标注差异，也可能采用不同的容量统计口径；下载大小亦不等于安装后的实际占用。IT之家附上相关截图如下：

而在 PS5 平台方面，PlayStation Game Size 此前挖掘的信息显示，PS5 版下载大小约为 210GB。两个游戏主机平台下载大小相差 15GB，但该媒体指出不同平台的压缩方式，以及后台是否已计入首日更新，都可能解释容量差异，目前尚不能据此确认首日补丁及其大小。

地区版本也存在区别：澳大利亚、新西兰版与全球版体积接近，日本版略小。不过，仅凭文件大小不足以判断游戏内容是否遭到删减。

预载时间方面，报道列出的 Xbox Series X|S 开放时间为美国东部时间 11 月 9 日 19 时（对应北京时间 11 月 10 日上午 8 点），PS5 则为玩家当地时间 11 月 10 日 0 时，游戏计划于 11 月 19 日发行。