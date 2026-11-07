“全球最大 GPU 盗窃案”：价值 1140 万美元的英伟达硬件不翼而飞

IT之家 11 月 7 日消息，美国 ABC7 News 等媒体本月报道，美国加州发生一起高价值科技货物盗窃案：一批价值约 1,140 万美元（IT之家注：现汇率约合 7,622.2 万元人民币）、共计六托盘的英伟达 GPU 及相关硬件在运输途中失踪，当地警方已介入调查。

IT之家援引博文介绍，这批货物于当地时间 8 月 29 日从加州奥克兰出发，原计划运往得克萨斯州，却由一辆冒充食品运输公司车辆的卡车提走。

调查人员追踪至加州圣贝纳迪诺县后，失去了该车的踪迹。奥克兰警方于 9 月 13 日接到失窃报案，截至报道发布，尚无逮捕消息公布。

这起案件再次引发外界对高价值科技产品运输安全的关注。报道指出，高端硬件的需求与价格上涨，使 GPU 成为窃贼眼中的高回报目标。

多家媒体将本次事件描述为“全球最大 / 史上最大 GPU 盗窃案”，是已知单笔案值最高的 NVIDIA 单车货运失窃案，单单这一辆卡车上装载的 NVIDIA 硬件，价值就高达 1,140 万美元（现汇率约合 7,622.2 万元人民币），这在过去的电子产品或芯片货运盗窃中是极为罕见的。

货运安全机构（如 Verisk CargoNet）在追踪后指出，这起案子与 2026 年中以来针对 AI 芯片的系列组织化犯罪完全同源。自 2026 年中旬以来，一伙高度组织化的犯罪集团在美国多地针对 AI 芯片及数据中心设备展开的一系列跨州连环劫案，总涉案金额已突破 1 亿美元（现汇率约合 6.69 亿元人民币）。