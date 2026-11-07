本田冠道转型全球车型：七座混动 SUV，12 月 1 日泰国首发

IT之家 11 月 7 日消息，本田汽车官方昨日发布了全新冠道（Avancier）预告视频，确认这款此前仅在中国市场销售的 SUV 将转型为全球车型，并首次搭载本田新一代“Honda Hybrid”混动系统。

新车将于 12 月 1 日在泰国曼谷车展全球首发，后续在泰国和中国投产，出口至包括澳大利亚在内的多个市场。

现款冠道是本田为中国市场单独开发的大五座 SUV，而新一代 Avancier 被定位为七座车型，在东南亚市场的产品序列中位于 CR-V 之上。泰国将成为右舵版本的生产基地，中国工厂则覆盖左舵市场。

从预告画面来看，新车前脸采用修长的大灯组，灯组内部呈现双 L 形环绕设计，发动机舱盖上方设有两道线条。车身整体造型较为圆润，融入了新的设计元素。

其车尾部分采用弧形轮廓，尾灯呈修长的直角造型，“AVANCIER”标识位于车标下方。新车保留了溜背式车顶线条，后窗上方设有小型扰流板，D 柱造型较为宽大。

尺寸方面，新车长约 4960 毫米、宽 1950 毫米、高 1690 毫米，轴距尚未公布。与现款冠道相比，车长和车宽均有增加，高度略有降低。

动力方面，本田已确认新款 AVANCIER 将搭载 Honda Hybrid 混动系统。IT之家查询获悉，该系统是在现有 e:HEV 技术基础上，对发动机、驱动单元及控制技术进行升级的新一代混合动力系统，计划从 2027 年起在全球市场陆续推出。