3378 元：苹果 Apple Watch Ultra 3 教育优惠版直降，钛金属表壳 + 蓝宝石玻璃

苹果 Apple Watch Ultra 3 手表去年 9 月 19 日开售，国行售价 6499 元，教育优惠价 5799 元。

今日京东教育优惠版直降至 3377.51 元，较 4 代划算很多：

京东 11.11 红包至高 26888 元无门槛可用，每天可抽一次：点此抽取。

3 代与今年的 4 代外观几乎看不出差别，屏幕大小与亮度相同，且都为钛金属表壳 + 蓝宝石玻璃表镜，防尘防水等级保持一致。

主要区别如下：

Ultra 3 采用 S10 芯片，Ultra 4 采用 S11 芯片（查找 iPhone 定位更稳，新增硬件安全隔区）。

Ultra 3 官方续航 42 小时，Ultra 4 官方续航 50 小时。

Ultra 4 优化了心率传感硬件，后台心率采集频率提升 60 倍，HRV 心率变异性监测提升 24 倍，可以捕捉到夜间睡眠、运动恢复的细微波动。

如果预算有限，且只是日常通勤、低强度运动健身，买 Ultra 3 即可。

如果预算充足，或经常越野长跑、重视睡眠与身体恢复，可以直接买 Ultra 4。

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