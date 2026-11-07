体检辐射会伤身吗？央视科普：常规项目剂量均在安全范围内、空腹不等于禁水

IT之家 11 月 7 日消息，每年体检季，有很多跟体检相关的谣言，比如，有人说体检影像检查存在辐射，会危害身体健康。对此，央视新闻今日针对两类常见误区给出医学科普。

首都医科大学附属北京世纪坛医院健康管理中心副主任杨磊解释称，年度体检中的普通 X 光、胸部低剂量 CT 等常规影像项目辐射剂量均较低，符合国家安全标准，无需过度焦虑。

影像检查按辐射性质可分为两类 —— 核磁共振与 B 超，但它们均不会产生电离辐射，适用人群广泛，老人、儿童、孕妇均可安全检查。

其中，核磁共振用于排查脑梗、脑肿瘤、关节软骨与软组织损伤；B 超主要覆盖肝胆胰脾、甲状腺、乳腺、泌尿系统及孕期常规检查。

产生电离辐射的检查中，剂量差异显著。骨密度检测单次约 0.001 至 0.01 毫希沃特，胸部 X 光单次 0.02 至 0.1 毫希沃特。

作为参照，人体每年接受的天然本底辐射全球平均约 2.4 毫希沃特（IT之家注：天然本底辐射来自宇宙射线、土壤与建筑材料中的放射性核素等，是日常生活中无法避免的辐射来源）。低剂量肺 CT 单次约 1 至 2 毫希沃特，是肺结节早筛与肺癌早期诊断的核心手段；增强 CT 单次约 10 至 15 毫希沃特，主要用于血管病变、肿瘤分期与疑难病变确诊，不作为常规体检项目。PET-CT 剂量更高，一般仅用于肿瘤患者的全身分期、转移灶排查与疗效评估，需专科医生评估后开展。

另外，民众对于体检检查前空腹要求的误区同样常见。医学上的空腹指禁食 8 至 12 小时，饮水并非完全禁止，体检前可饮用 100 毫升以内的少量白开水，不会稀释血液或影响化验结果。

经过一夜睡眠，人体血液相对黏稠，完全禁水反而加重血液浓缩，对老年人及高血压、高血脂人群可能增加心脑血管风险。茶水、咖啡、饮料、豆浆与糖水则不在允许之列。

用药方面，高血压、冠心病、哮喘等慢性病患者体检当天无需停药，可在体检前一小时用少量白开水送服常规药物，以保持指标平稳。糖尿病患者应暂时停用降糖药，待采血、B 超等空腹项目结束后、准备进食时恢复常规用药。

首都医科大学宣武医院健康管理科主任褚熙表示，体检前少量白开水一般不影响常规体检，体检的目的是反映身体的真实状态，从容、科学体检才能实现有效健康筛查。

医务人员同时建议错峰体检，每年 12 月至次年 3 月通常为淡季，流程更从容；目前体检机构普遍实行分时段预约，按预约时间到场即可，无需刻意赶早。

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