奔驰承认 L3 自动驾驶推进得“太超前”：当下专心搞 L2、未来直接上 L4

IT之家 11 月 7 日消息，作为最早一批在美国推出 L3 级自动驾驶的车企，奔驰近期的动作却略显反常 —— 登陆当地市场的最新款 S 级没有配备这项技术。

随着奔驰将重心转向更先进的驾驶辅助系统，其自动驾驶技术路线也发生了变化。奔驰 CTO 约尔格 · 布尔策近日在媒体圆桌会议上接受外媒 Road & Track 采访时谈到，早年率先推出 L3 级自动驾驶技术，让奔驰明白了一个道理：抢先推出新技术，不代表就能满足消费者的实际需求。

布尔策解释称，奔驰当初推出 L3 级自动驾驶系统时，技术的实用性还十分有限。因此，奔驰决定优先发展功能更全面的 L2 级辅助驾驶系统，未来则计划绕过 L3 级，直接进军 L4 级自动驾驶领域。

2023 年，奔驰凭借 Drive Pilot 成为首家在美国获得 L3 级自动驾驶批准的车企。该系统最初应用于 S 级和 EQS，驾驶员可在满足特定条件时不必持续注视道路。

Drive Pilot 的一大局限是车速不能超过 64km/h，基本只能用于拥堵路段，难以满足正常的高速公路驾驶需求。另一方面，系统对道路和使用条件也存在严格限制。“有时候，技术推出得太早，反而会发现自己还得重新研究客户到底需要什么。”

不过，奔驰并不准备放弃让驾驶员双手脱离方向盘的辅助驾驶功能，还希望进一步提高 L2 级系统的能力。

奔驰研发的 MB.DRIVE ASSIST PRO 系统可以提供从起点到终点的全程驾驶辅助，在高速公路和城市道路上完成更多驾驶操作：变道、通过路口、转弯，以及识别和响应交通信号灯。

新款 S 级最多配备 27 个传感器，为这些功能提供支持。奔驰认为，这套系统比此前的 L3 级自动驾驶系统更适合日常使用。

IT之家注：即便如此，驾驶员仍需时刻关注路况并做好随时接管的准备。

布尔策称，与其再花几年时间开发一套改进幅度有限的 L3 级系统，奔驰更希望集中精力攻克 L4 级自动驾驶。车辆在规定的运行条件下能够独立完成所有驾驶任务，不再需要驾驶员监督。他预计，L4 要到 2030 年之后才会投入量产，届时大概率会采取逐步推广的方式。