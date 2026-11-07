Anthropic 神秘模型“立功”，AI 帮助攻克量子计算领域重大难题

IT之家 11 月 7 日消息，据《商业内幕》今天（7 日）上午报道，AI 帮助攻克了量子计算领域一项长期悬而未决的重大难题。

物理研究机构 Physical Superintelligence（PSI）宣布，借助 Anthropic 一款尚未发布的 AI 模型，量子计算领域的阿伦森－安拜尼斯猜想成功得到证明。

这项猜想自 2008 年提出以来一直未获证明，研究的是量子计算机在何种条件下能够获得远超传统计算机的运算速度。

PSI 自行开发了一套采用 Anthropic 模型的研究系统，仅用三天就完成了证明。据其介绍，此次行动意味着“量子计算领域最根本的问题之一”得到解决。

AI 辅助数学研究取得突破的案例还在增加。今年 9 月，OpenAI 宣布解决了有 90 年历史、“数学前沿最深奥的问题之一”的纳维－斯托克斯方程难题。

证明阿伦森－安拜尼斯猜想的研究系统由 PSI 技术人员戴维 · 图尔图雷安开发，系统使用了 Anthropic 尚未发布的 AI 模型。不过，PSI 具体使用了何种模型暂时不得而知。

证明结果显示，量子计算要实现某些指数级的速度优势，必须依赖问题中存在的特殊规律或结构。这也证实了研究人员长期以来的猜测：量子计算机并非在所有情况下都能获得巨大的性能优势。

不过，在部分任务上，量子计算机仍能大幅提升运算性能。需要注意的是，量子计算机虽然已经问世，但技术发展仍处于早期阶段。

此前研究过这一猜想的研究人员称，这是一项“重大成果”，为存在数十年的难题找到了答案。