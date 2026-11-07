韩国初创公司 Lutra 推出 HOA A1 相机：独特形态，可令摄影师与模特保持眼神交流

IT之家 11 月 7 日消息，据外媒 PetaPixel 报道，韩国初创公司 Lutra 推出了新品牌 Humans of Authenticity（HOA），旗下的新品是一款采用大型开放式取景框的数码相机，无需通过屏幕取景。

其镜头和传感器位于取景窗中央附近，摄影师构图时既能与被摄者保持眼神交流，也能摆脱屏幕的干扰，专注于眼前的画面。

HOA A1 首发版计划于 12 月 1 日上市，首批仅生产 100 台。目前尚未开放预订，售价 36 万韩元（IT之家注：现汇率约合 1,773 元人民币），该相机搭载 1600 万像素、1/2.53 英寸索尼传感器和 26mm f/1.75 镜头。机身背面保留了一块小型 LCD 屏幕，只显示剩余电量、可拍张数等信息，不承担取景功能。操作也十分简单，机身顶部设有快门按钮，拿起相机即可拍摄。

HOA 官网尚未详细披露 A1 的功能，也没有公布实拍样张。按照官网的说法，公司仍在与摄影师合作调整相机的色彩和影调。

连接方面，该相机无需联网即可拍照，同时也可通过连接 Wi-Fi 来查看和下载照片。用户将手机轻触相机背面，就能无线获取拍摄的照片。同时，照片传输不需要插入 USB 数据线或取出存储卡。

该相机还配备了名为 ShootProof 的照片认证系统，每张照片都会生成一份匿名认证凭证，并记录在公共区块链上。其另外提供可自行开关的“签名模式”，用户可以通过配套 App 签名，让自己的名字出现在每张照片的一角。