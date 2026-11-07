IT之家 11.11 严选好货：20 点 PLUS DAY 速抢 80 元神券，索尼 PS5 Slim 游戏主机仅 2298 元

全网 11.11 狂促继续，有需求的小伙伴可以蹲点抢哦。

京东 无门槛红包至高 26888 元，每天抽 3 次：点此抽取。

淘宝 无门槛红包至高 26888 元，每天直接领 200 淘金币：点此抽取。

唯品会 无门槛红包至高 1111 元津贴，每天抽 3 次：点此抽取。

一键保价

京东一键保价没事就点点：点此保价。

PLUS 会员神券

京东 PLUS 会员 11 月 7 日 20:00 可 2 积分抢 800-80 元、1 积分抢 111-11 元券，券后皆好价：点此兑券。

游戏主机

索尼 PS5 Slim 日本市场限定定价为 55000 日元（IT之家注：现汇率约合 2317 元人民币），今日京东自营狂促开启，仅需 2298 元即可入手。

还可叠加银行卡立减 / 免息活动哦，京东自营支持一年质保：

会员类

京东 PLUS 会员年卡今日天猫第三方直降至 69 元，在 11.11 期间开通年卡的小伙伴，除原本的 12 积分外（基础 12 积分有效期 1 年），加赠 12 积分（加赠积分有效期 1 个月）*。

会员类产品充值到账后不支持退款哦，小伙伴们需确认好账号 / 手机号后再下单。

* 加赠积分由京东平台赠送，可能有账号限制，部分账号或无加赠积分，需以系统实际到账为准哦。

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】