我国自主研制新型模块化“移动暖屋”将登陆南极：单个建筑面积 18m²，适应零下 40℃ 低温

IT之家 11 月 7 日消息，据新华社报道，由中国建筑第八工程局和绿色建筑全国重点实验室共同研发的南极应急宿舍舱，7 日随“雪龙 2”号出征南极。我国南极考察队员今后在野外进行科学考察时，有望住上这种新型模块化“移动暖屋”。

据介绍，“移动暖屋”采用钢结构模块体系，实现了结构、围护、机电、内装、能源系统全工厂预制，出厂即成品，运抵南极后即可投入使用；底座采用标准集装箱角件接口，既能装船远洋运输，也能接上雪橇，在冰面雪地上拖行，科考队员走到哪，“移动暖屋”就能跟到哪。

“移动暖屋”还能像搭积木一样，串联、并联拼在一起，通过内部切换，快速“变身”以适应不同用途。此外，为抵抗南极的极端严寒，“移动暖屋”以方钢为建筑主体，能适应零下 40 摄氏度的低温，配合高保温围护体系与发热地板，可将室内温度稳定维持在 18 至 24 摄氏度的舒适区间。

IT之家注意到，其自主研制的断桥可调节通气阀技术，能在防风雪倒灌、杜绝冷凝水侵入舱内的同时，最大限度降低热传导，满足极地建筑无动力持续换气与保温的需要。

根据规划，在中国第 43 次南极考察中，有 3 个新型模块化“移动暖屋”随“雪龙 2”号登陆南极，每个模块建筑面积 18 平方米。温暖、明亮、舒适的居住环境，将使我国南极野外科考保障能力进一步提升。