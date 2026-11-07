华为海外推出 FreeBuds SE 5 MAX 无线耳机：52dB 多模降噪，支持 iOS / 安卓 / 鸿蒙三系统

IT之家 11 月 7 日消息，华为在海外推出了 FreeBuds SE 5 MAX 无线耳机，主打 80 小时综合续航、52dB 多模降噪和高解析度音频。

据介绍，华为 FreeBuds SE 5 MAX 无线耳机采用全新赛道椭圆形设计，耳机舱将磨砂哑光质感与通透外壳进行了结合。耳机本体单耳仅重 4.3g，提供 S / M / L 三种尺寸硅胶耳塞可选，方便不同用户佩戴。耳机拥有蓝、黑、白三色可选。

这款无线耳机单耳拥有 41mAh 电池，充电舱还有 920mAh 电池（使用 USB Type-C 有线充电），宣称一次充电最多可听 10 小时，搭配充电盒使用最长可实现 80 小时续航，辅以快充技术支持充电 10 分钟，听歌 4 小时。

华为 FreeBuds SE 5 MAX 无线耳机还支持主动降噪，最大降噪深度 52dB，用户可在手机端设置耳机的降噪模式，覆盖超高、通用、舒适、动态（自动调整降噪深度）四个档位。耳机还拥有三麦克风拾音器，支持 AI 降噪通话；搭载 10 毫米动态驱动单元，支持 LDAC、SBC、AAC 和 mSBC。

这款耳机还支持蓝牙 6.0，可自由配对 iOS、安卓和鸿蒙系统设备，并同时连接两个不同系统的设备。

IT之家附华为 FreeBuds SE 5 MAX 规格参数表如下（图片内容已做机翻处理）：