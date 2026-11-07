首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>耳机音频

15980 元起：山灵发布 15 单元耳机 Dynasty「王朝」、无损音乐播放器 M10 等新品

2026/11/7 18:41:58 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
评论：
感谢IT之家网友 不一样的体验 的线索投递！

IT之家 11 月 7 日消息，第二届 SSD 蛇口音频节「山海臻音」音乐鉴赏暨新品发布会今日举行。

山灵在本次发布会上推出三款新品：M10 超旗舰无损音乐播放器，SM3.3 R2R 电子管流媒体数播一体机，全新 15 单元超旗舰耳机 Dynasty「王朝」。

IT之家附三款新品介绍如下：

耳机 Dynasty「王朝」

  • 零售价 15,980 元，预计 2027 年春季上市

  • 采用黄铜金属边框与黄花梨面板，融入螭龙回纹元素

  • 搭载旗舰级 15 单元架构，包括 2 颗骨传导单元、1 颗 10mm 液态硅胶动圈、6 颗丹麦声扬动铁、2 颗微平面磁式高频及 4 颗丹麦声扬静电单元

M10 无损音乐播放器

  • 零售价 23,980 元，预计 2026 年 12 月上市

  • 采用 4 颗 AK4191 + 4 颗 AK4499EX，搭配外置供电、高压直驱及独立增益设计

  • 搭载 6nm 制程高通 QCS6490 八核处理器，运行 Android 14 系统，支持 AGLO 无损输出与纯净模式

  • 采用高强度 CNC 铜合金机身结合 AirFlow 自然导流散热系统

SM3.3 R2R 电子管流媒体数播一体机

  • 零售价 23,980 元，预计本月上市

  • 搭载双「昆仑 Pro」R2R 解码模组，由 424 颗 0.01% 精密电阻构成，结合 12AT7 银栅极电子管与平衡胆输出设计

  • 通过双 R 型变压器提供 66W 整机功率储备，搭配 RK 数播专用平台、2K 高清触控翻屏及深度定制数播系统，支持多种流媒体应用与串流协议。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：山灵Dynasty播放器

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知