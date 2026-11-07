回顾特斯拉 Cybertruck 坎坷旅程：车窗破裂、长期跳票、11 次召回……

IT之家 11 月 7 日消息，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克昨天（6 日）宣布，公司计划在 2027 年年中左右逐步停产 Cybertruck。这款造型前卫、采用不锈钢车身的纯电皮卡，从发布会上车窗意外开裂开始便风波不断，最终将在上市仅三年半后告别市场。

Cybertruck 从首次亮相到正式交付花了四年时间，但到明年停产时，实际销售时间却只有三年半。

路透社今天（7 日）发表的文章回顾了 Cybertruck 的发展历程。其中指出，有五件事尤其值得关注：

发布当天，车窗就被砸裂

2019 年 11 月 21 日，马斯克在加州霍桑的特斯拉设计工作室首次发布 Cybertruck。

为了证明车窗玻璃不会碎裂，马斯克安排了金属球撞击测试，没想到两块车窗玻璃都被砸出了裂纹，现场演示的视频迅速在网上疯传。

马斯克事后在 X 发文解释道：“没错。之前拿大锤砸车门时震裂了玻璃底部，所以钢球才没有弹开。应该先用钢球砸车窗，再拿大锤砸车门。下次吧……”

2023 年 11 月的交付活动上，特斯拉再次挑战车窗测试。首席设计师弗朗茨 · 冯 · 霍尔茨豪森向装甲玻璃扔出一颗棒球，这次玻璃没有破裂。

Cybertruck 采用亮面不锈钢车身，特斯拉宣称车身具有防弹能力，外观设计则受到电影《银翼杀手》中反乌托邦风格的启发。分析师和品牌专家指出，特斯拉当时为刺激需求而大幅降价，损害了品牌形象，Cybertruck 原本被寄望于帮助品牌恢复吸引力。

马斯克最初还称，Cybertruck 将采用与 SpaceX 星舰火箭相同的超硬冷轧不锈钢合金，但两款产品最终使用的是配方接近、略有区别的合金。

预订量激增

Cybertruck 最初只需支付 100 美元（IT之家注：现汇率约合 668.6 元人民币）订金便可预订，订金可退。2019 年 11 月 23 日，马斯克宣布预订量达到 14.6 万份；几天后又宣称新车发布仅五天便收到 25 万份预订单。

不过，预订者可以随时退还订金，也没有必须购车的义务。部分预订者甚至在 eBay 上出售自己的排队名额，开价从 1,000 美元到 8,000 美元（现汇率约合 6,686 元到 53,489 元人民币）不等。

量产计划推迟两年

马斯克在 2019 年 11 月发布 Cybertruck 时称，新车将于 2021 年底投产。但到了 2021 年 8 月，特斯拉悄悄将投产时间推迟至 2022 年，仅在预订页面添加了一条说明。

此后，特斯拉又因供应链短缺，将生产计划进一步推迟至 2023 年。

2023 年 7 月，首辆 Cybertruck 在得克萨斯超级工厂下线，但特斯拉后来澄清，当时只是试生产。同年 11 月 30 日，特斯拉终于在得克萨斯工厂举行正式交付活动。

售价一路上涨

2019 年发布时，特斯拉公布的 Cybertruck 售价分别为单电机版 39,900 美元（现汇率约合 26.7 万元人民币）、双电机版 49,900 美元（现汇率约合 33.4 万元人民币）、三电机旗舰版 69,900 美元（现汇率约合 46.7 万元人民币）。

到了 2023 年底，入门版起售价涨至 60,990 美元（现汇率约合 40.8 万元人民币）。

2026 年 2 月，特斯拉推出售价 59,990 美元（现汇率约合 40.1 万元人民币）的双电机四驱版，成为 Cybertruck 上市的史低价格。马斯克当时强调，这个价格“只在接下来的 10 天有效”。随后，3 月价格涨至 69,990 美元（现汇率约合 46.8 万元人民币），8 月又涨至 74,990 美元（现汇率约合 50.1 万元人民币）。

马斯克宣布逐步停产的前一天，新车再次涨价：双电机四驱版升至 82,490 美元（现汇率约合 55.2 万元人民币），Premium 版升至 92,490 美元（现汇率约合 61.8 万元人民币），Cyberbeast 版则达到 102,490 美元（现汇率约合 68.5 万元人民币）。

累计召回 11 次

根据美国国家公路交通安全管理局的数据，Cybertruck 自 2023 年底上市以来累计经历 11 次召回。部分故障需要车主将车辆送修，也有一些问题可以通过 OTA 软件更新解决。

2024 年 1 月，特斯拉因警示灯显示字体存在问题，召回超过 219 万辆汽车，Cybertruck 也受到影响。

同年 4 月，特斯拉又因加速踏板盖板可能松脱并卡在车内饰板中，召回 3878 辆 Cybertruck。

2025 年 3 月，特斯拉再次召回 46096 辆 Cybertruck，原因是灯条存在分层、脱落的风险。