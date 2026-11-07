微信鸿蒙版 App 获 8.0.23.36 邀测升级，灰度公众号文章 / 贴图中图片长按问小微等功能

部分 Flutter 跨端页面（如朋友圈、听一听、表情管理等页面）响应系统字体粗细；

更换铃声选择界面右上角新增铃声设置入口，支持启用或停用个性化内容推荐；

发表视频号内容时新增添加标注，视频号已发布的内容点击分享同步新增添加标注；

发现 > 直播 > 更多直播新增搜索按钮；

听一听主页面右下角新增小微分支入口浮动按钮，并根据当前页面内容弹出对应提示词，可快速使用听一听相关问小微功能，播放页面点击分享新增问小微（主页面右下角浮动按钮为逐步开放）；

公众号图标焕新，对齐其他端；

好友昵称、群昵称、备注、微信号、地区等信息支持长按复制；

服务号信息流页面已关注的服务号发布的文章支持长按，选择不再关注或删除文章消息；

聊天中的图片或视频点开右下角此聊天中的图片视频按钮样式更改（该条确认为 bug，已在 8.0.23.33 修复）；

服务号信息流 > 推荐的贴图长按新增转发；

聊天工具新增问小微（逐步开放，需账号灰度到小微主体）；

直播页面支持显示当前直播转发分享人数；

听一听浮标样式焕新；

在具有管理权限的群聊中查看群成员资料，进群方式中邀请该群员进群的群员昵称变更为蓝色可点击状态；

支持展示其他端设置的朋友圈点赞彩蛋；

视频号内容点击分享新增问小微（逐步开放，需账号灰度到小微主体）；

服务号的通知提醒红字部分新增新通知的服务号名称提醒，由 [n 条消息] 变更为 [xxx 等 n 条消息]；

群收款右上角新增导入，支持在发起群收款时导入账单、群接龙、历史群收款（逐步开放，支持 8.0.22 及以上版本）；

公众号 / 服务号主页 > 右上角… 新增更多信息，可查看公众号 / 服务号简介、关注时间、基础信息、名称记录、授权第三方服务等信息；

小店与卡包 > 右上角…> 设置 > 隐私设置新增小程序订单授权开关，开启后小程序订单信息将同步至「小店与卡包 > 订单」（热更新）；

开启群消息免打扰之后，群设置新增以下消息仍通知，可设置 @我、@所有人、群公告以及指定群成员的消息在群消息免打扰时仍通知（逐步开放）；

设置＞消息通知＞新增消息提示音，可设置微信内置的 7 个提示音（逐步开放）；

设置＞账号安全新增登录设备管理，可删除登录设备，删除后在对应设备登录需进行安全验证（逐步开放）；

元宝＞体验更多支持跳转应用市场下载元宝 APP（热更新）；

扫一扫融入小微分支，新增右上角翻转摄像头与底部拍照给 AI，支持识别、翻译、记住此刻、记住朋友（逐步开放，小微分支单独灰度，不依赖小微主体）；

服务号＞个人中心新增赞、收藏和最近阅读，记录赞、收藏和最近阅读过的贴图号内容（三端同步新增功能，仅展示贴图号发布的贴图，不展示公众号发布的贴图，8.0.23.33 或 34 版本新增）；

部分视频号视频支持展示右下角小微分支悬浮提问快捷入口（热更新，仅部分视频支持显示，不展示小微分支悬浮提问的视频则展示原有悬浮搜索入口，该功能不依赖小微主体）；

发表朋友圈时新增小微分支 AI 帮写（逐步开放，不依赖小微主体）；

听一听＞个人歌单新增歌单来源分类（微信音乐 / QQ 音乐 / 酷狗音乐），支持绑定 QQ 音乐 / 酷狗音乐账号并同步对应平台收藏歌曲（我喜欢）至听一听（逐步开放，前置条件需灰度到音乐空间，前置条件详见 8.0.16 第 19 条，可通过已有音乐空间的朋友创建空间并邀请加入激活）；

发现＞直播界面逻辑重构对齐，取消更多直播入口，搜索按钮移至一级界面，新增双 11、看剧、颜值、资讯等更多个性化或限时分类（逐步开放，部分分类类型不固定，因账号而异）；

我＞小店与卡包新增小店金币 tab，可签到领取金币（逐步开放）；

听一听＞个人歌单＞右上角🎧沉浸听歌新增时光电台（逐步开放，需灰度到小微主体）；

公众号文章标题下新增 AI 摘要，滑动阅读时右下角新增 AI 摘要悬浮按钮，长按选择文字新增问 AI（需更新至 8.0.23.35 及以上版本）；

扫码登录鸿蒙电脑微信时支持选择自动登录该设备（逐步开放，鸿蒙电脑需更新至 4.1.13 及以上版本）；

公众号文章或贴图点击分享新增问小微（需灰度到小微主体并更新至 8.0.23.35 及以上版本）；

聊天消息长按新增问小微（需灰度到小微主体并更新至 8.0.23.35 及以上版本）；

聊天中的网页链接消息、文档类文件长按新增小微总结（需灰度到小微主体并更新至 8.0.23.35 及以上版本）；

公众号文章或贴图中的图片长按新增问小微（需灰度到小微主体并更新至 8.0.23.35 及以上版本）；

聊天中的图片点击查看大图新增 AI 处理，编辑图片时新增 AI 处理（逐步开放）；