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七彩虹 E14 轻薄本上架：酷睿 i5-13420H、14 英寸 2.2K 屏，16GB+1TB 到手 3654 元

2026/11/7 21:05:49 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 11 月 7 日消息，七彩虹 E14 14 英寸轻薄本现已上架，16GB+1TB 版本京东售价 4299 元，国补到手价 3654.15 元。

京东七彩虹（Colorful）E14 笔记本电脑  便携大屏学生轻薄本（16G+1TB）3654.15 元国补到手价

七彩虹 E14 采用纤薄金属机身设计，整机厚度约 16.55mm，重量轻至 1.11kg，可放入单肩包或手提袋，适合移动办公与学生日常使用。

1.11kg / 16.55mm 轻薄机身

该机搭载第 13 代英特尔酷睿 i5-13420H 处理器，8 核心 12 线程，睿频频率至高可达 4.6GHz，配备 Intel UHD Graphics 核心显卡，可满足日常办公、网页浏览与轻度创作需求。

该机配备 14 英寸 2.2K 分辨率高清屏，拥有 90.62% 以上高屏占比，覆盖 100% sRGB 色域，屏幕亮度约 300nits，支持 16:10 显示比例。

七彩虹 E14 配备 16GB 内存与 1TB 固态硬盘，内置 55Wh 电池，支持 65W 快充，同时采用大尺寸高性能风扇搭配双大直径散热铜管，可有效减少热量向键盘区域堆积。

输入体验上，七彩虹 E14 配备 1.2mm 键程键盘，搭配大尺寸触摸板，支持 Windows 多点触控。

大尺寸风扇双铜管散热

该机搭载 720P 高清摄像头并配备物理隐私开关，支持指纹开机二合一，内置 FTPM 2.0 安全加密芯片，兼顾沟通清晰度与数据隐私安全；预装新版 WPS Office，无广告且内置 AI 办公功能，附带海量办公模板，开机即可使用。

会议摄像头与隐私安全

IT之家获悉，七彩虹 E14 提供多种端口配置，包括 DC 电源接口、HDMI 1.4、USB 3.2 Gen1 Type-A、支持 PD 充电的全功能 USB 3.2 Gen1 Type-C、仅数据传输的 USB 2.0 Type-C、USB 3.2 Gen1 Type-A、USB 2.0 Type-A、二合一音频插孔以及防盗锁孔。

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关键词：七彩虹 E14

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