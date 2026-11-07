消息称因台积电产能吃紧，英伟达提供数十亿美元支持日月光扩产 CoWoS 先进封装

IT之家 11 月 7 日消息，据路透社报道，一场构建 AI 基础设施的全球竞速，正推动数十亿美元巨资涌入先进封装领域。这一过去并不起眼的技术环节，如今已成为打造全球顶尖处理器的关键瓶颈。

“过去，封装永远是那种你根本不必操心的事情。”英特尔前首席执行官、现任风投机构 Playground Global 合伙人帕特 · 基辛格（Pat Gelsinger）近日对媒体感慨道。

市场研究机构 Yole Group 预测，先进封装市场规模预计将于 2026 年首次超越传统封装，相关资本支出预计将逼近 280 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,872.11 亿元人民币）。

全球最大晶圆代工厂台积电主导着最尖端的先进封装技术，包括其专有的晶圆级芯片基板封装（CoWoS）。该技术将处理器、内存等多块独立硅片置于共享基板上互联，使其能够以极高带宽高速协同工作。

目前该技术已被英伟达、AMD、博通以及自主研发 AI 芯片的各大云巨头广泛采用。然而，台积电吃紧的产能正倒逼芯片设计厂商另寻外援。

一位业内高管透露，英伟达正在提供数十亿美元的资金支持，以协助日月光投控旗下封测大厂矽品精密扩充 CoWoS 封装产能。

该高管表示，这笔此前未公开的资金将用于支持新无尘厂房扩建与设备采购。对此，英伟达未回应置评请求；日月光则表示，不针对涉及客户的市场传闻置评。