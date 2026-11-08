全球最大、发展最快：我国可再生能源技术占据全球主导地位

IT之家 11 月 8 日消息，据央视新闻报道，11 月 7 日，中国企业改革与发展研究会发布了《全球能源转型报告（2026）》，数据显示，我国已构建起全球最大、发展最快的可再生能源体系。
报告指出，目前，化石能源活动仍是全球碳排放的最大来源。2025 年，全球与能源相关的二氧化碳排放总量同比增长 0.4%，达 384 亿吨，是 2021 年以来最低增幅。其中，中国碳排放量下降 0.5%，美国碳排放量增长 2.4%，成为全球碳排放增长的最大来源。
中国企业改革与发展研究会会长彭华岗介绍，今年上半年，中国煤电发电量占比降至 49.7%，首次低于 50%，煤电正从主力电源转为兜底保障和系统调节电源。
截至去年底，全球可再生能源装机容量同比增长 15.5%，达 5149 吉瓦；可再生能源发电量占比 33.8%，百年来首次超过煤电 33.0%。
预计 2026 年我国能源投资总额达 9,400 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.28 万亿元人民币），居全球第一。我国可再生能源技术仍占据全球主导地位，向全球提供了 70% 的风电设备、80% 的光伏组件设备，推动全球风电和光伏发电成本分别下降超 60% 和 80%。
延伸阅读
《全球能源转型报告（2026）》的发布方中国企业改革与发展研究会（简称“中企研”）成立于 1991 年，是经原国家经济体制改革委员会批准、在民政部注册的全国性社团组织，业务主管单位为国务院国有资产监督管理委员会，定位为企业改革发展领域的新型智库。
从装机规模来看，截至 2026 年 9 月底，中国风电与太阳能累计装机容量达 20.1 亿千瓦，其中光伏 13.1 亿千瓦、风电 7 亿千瓦；2026 年前 9 个月新增装机约 1.7 亿千瓦，风光合计装机已接近全国总发电装机的一半。按照规划，中国目标到 2030 年风光总装机突破 28 亿千瓦。
在成本方面，据国际可再生能源署（IRENA）发布的报告，2010 年至 2024 年间光伏总安装成本下降 87%，降至 708 美元 / 千瓦；陆上风电造价下降 55%，降至 1066 美元 / 千瓦；电池储能系统成本从 2010 年的 2634 美元 / 千瓦时降至 2024 年的 197 美元 / 千瓦时，降幅达 93%。