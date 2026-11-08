全球最大、发展最快：我国可再生能源技术占据全球主导地位

IT之家 11 月 8 日消息，据央视新闻报道，11 月 7 日，中国企业改革与发展研究会发布了《全球能源转型报告（2026）》，数据显示，我国已构建起全球最大、发展最快的可再生能源体系。

报告指出，目前，化石能源活动仍是全球碳排放的最大来源。2025 年，全球与能源相关的二氧化碳排放总量同比增长 0.4%，达 384 亿吨，是 2021 年以来最低增幅。其中，中国碳排放量下降 0.5%，美国碳排放量增长 2.4%，成为全球碳排放增长的最大来源。

中国企业改革与发展研究会会长彭华岗介绍，今年上半年，中国煤电发电量占比降至 49.7%，首次低于 50%，煤电正从主力电源转为兜底保障和系统调节电源。

截至去年底，全球可再生能源装机容量同比增长 15.5%，达 5149 吉瓦；可再生能源发电量占比 33.8%，百年来首次超过煤电 33.0%。

预计 2026 年我国能源投资总额达 9,400 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.28 万亿元人民币），居全球第一。我国可再生能源技术仍占据全球主导地位，向全球提供了 70% 的风电设备、80% 的光伏组件设备，推动全球风电和光伏发电成本分别下降超 60% 和 80%。