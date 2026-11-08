育碧被曝正开发两款《刺客信条》新作，一款以古罗马为背景

IT之家 11 月 8 日消息，据报道，育碧正在开发两款全新的《刺客信条》游戏，其中一款将以古罗马为背景。

IT之家注意到，这一消息来自 YouTube 博主 Xj0nathan。他透露，以古罗马为背景的游戏代号为“Mars”。他声称，有两名能够访问育碧后台系统的消息人士证实了这一信息，而游戏的故事背景可能还会与即将推出的《刺客信条》真人剧集产生联系。

另一款游戏的代号为“Pocket”，据称是一款以耶路撒冷为背景的手机游戏。Xj0nathan 表示，这款游戏的玩法有些类似《刺客信条：英灵殿》中的精通挑战模式，画面风格则接近最新推出的《波斯王子》系列作品。游戏主角的导师据称是一名名为米莉娅姆（Myriam）的角色。

游戏媒体 Insider Gaming 表示，该媒体也听说过这两个项目代号，但目前尚未获得足够可靠的证据，无法独立确认相关消息并予以报道。该媒体认为，这在一定程度上与《刺客信条》系列近期经历的人事动荡有关。此前，曾负责该系列的马克-亚历克西斯 · 科特（Marc-Alexis Côté）已经离开育碧。

上个月，Insider Gaming 援引消息人士的话称，《刺客信条》系列下一款正统续作《刺客信条：Hexe》已在公司内部再次推迟一年，发售时间可能因此推迟至 2028 年。不过，也有其他报道声称，该作有望在明年亮相。

至于代号为 Mars 的古罗马题材游戏，即使项目最终进入全面制作阶段，玩家也需要等待相当长的时间。Insider Gaming 预计，育碧最早要到 2029 年或 2030 年才会对外公布相关消息。

值得一提的是，《刺客信条》系列此前已经探索过罗马这一历史背景。2010 年推出的《刺客信条：兄弟会》就以罗马为主要舞台，不过当时呈现的是文艺复兴时期的罗马，而非古罗马。

此次爆料距离育碧发布有关《刺客信条》系列未来规划的声明还不到一周。育碧当时明确表示，目前没有开发该系列过往作品重制版的计划。