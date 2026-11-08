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蛮啾《蓝色星原：旅谣》游戏本月 26 日开启公测，全球预约玩家已达 2500 万

2026/11/8 10:23:11 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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感谢IT之家网友 软媒新友2010825肖战割割 的线索投递！

IT之家 11 月 8 日消息，蛮啾《蓝色星原：旅谣》游戏将于 11 月 26 日正式开启公测，预计登陆 PC、鸿蒙安卓、iOS 和 PS5 等平台。目前本作的全球预约玩家已经达到 2500 万。

IT之家了解到，官方将为本作准备预约礼品，最高可得 20 抽及角色「艾妮丝」。

同时，本作的核心玩法融合了大世界探索、动作战斗、宠物捕捉与家园经营，故事设定在普罗米利亚大陆，一个承载着多文明、多文化、多种生态的幻想大陆。玩家将作为星临者与游戏角色一起探索世界，追逐、探索直至回到目的地，等待、邂逅、哪怕改变流星的轨迹，谱写成诗。

游戏简介

欢迎回到普罗米利亚，星临者。

这个世界与你所熟知的已然不同。

文明、魔法、不可思议的幻想生物，

在此构筑想象以上的广袤星原。

《蓝色星原：旅谣》是由蛮啾网络推出的一款全新星宠结伴幻想大世界 RPG。

向往星原的奇幻旅途，将与你再次重逢。

「那些」战争结束以后，星空仍未回归宁静。

凶兽肆虐，引力消散，时间仿佛带走了记忆、平衡，以及 —— 牵挂。

但星原下的智慧种族，

从未放弃刻印在血脉深处的因果。

希望与天穹的意志抗衡，

被寄予未来的幻想生物，

至今期待着与你的约定之日。

追逐、探索、直至我们回到目的地。

等待、邂逅、哪怕改变流星的轨迹。

然后再一次，谱写成诗。

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关键词：蛮啾网络蓝色星原：旅谣艾妮丝

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