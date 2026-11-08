蛮啾《蓝色星原：旅谣》游戏本月 26 日开启公测，全球预约玩家已达 2500 万

IT之家 11 月 8 日消息，蛮啾《蓝色星原：旅谣》游戏将于 11 月 26 日正式开启公测，预计登陆 PC、鸿蒙、安卓、iOS 和 PS5 等平台。目前本作的全球预约玩家已经达到 2500 万。

IT之家了解到，官方将为本作准备预约礼品，最高可得 20 抽及角色「艾妮丝」。

同时，本作的核心玩法融合了大世界探索、动作战斗、宠物捕捉与家园经营，故事设定在普罗米利亚大陆，一个承载着多文明、多文化、多种生态的幻想大陆。玩家将作为星临者与游戏角色一起探索世界，追逐、探索直至回到目的地，等待、邂逅、哪怕改变流星的轨迹，谱写成诗。