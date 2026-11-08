蛮啾《蓝色星原：旅谣》游戏本月 26 日开启公测，全球预约玩家已达 2500 万

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IT之家 11 月 8 日消息，蛮啾《蓝色星原：旅谣》游戏将于 11 月 26 日正式开启公测，预计登陆 PC、鸿蒙、安卓、iOS 和 PS5 等平台。目前本作的全球预约玩家已经达到 2500 万。
IT之家了解到，官方将为本作准备预约礼品，最高可得 20 抽及角色「艾妮丝」。
同时，本作的核心玩法融合了大世界探索、动作战斗、宠物捕捉与家园经营，故事设定在普罗米利亚大陆，一个承载着多文明、多文化、多种生态的幻想大陆。玩家将作为星临者与游戏角色一起探索世界，追逐、探索直至回到目的地，等待、邂逅、哪怕改变流星的轨迹，谱写成诗。
游戏简介
欢迎回到普罗米利亚，星临者。
这个世界与你所熟知的已然不同。
文明、魔法、不可思议的幻想生物，
在此构筑想象以上的广袤星原。
《蓝色星原：旅谣》是由蛮啾网络推出的一款全新星宠结伴幻想大世界 RPG。
向往星原的奇幻旅途，将与你再次重逢。
「那些」战争结束以后，星空仍未回归宁静。
凶兽肆虐，引力消散，时间仿佛带走了记忆、平衡，以及 —— 牵挂。
但星原下的智慧种族，
从未放弃刻印在血脉深处的因果。
希望与天穹的意志抗衡，
被寄予未来的幻想生物，
至今期待着与你的约定之日。
追逐、探索、直至我们回到目的地。
等待、邂逅、哪怕改变流星的轨迹。
然后再一次，谱写成诗。