Fotorgear Campix 相机现身众筹：一次只能拍 36 张照片的数码相机

IT之家 11 月 8 日消息，据摄影媒体 Photo Rumors 前天报道，一款名为 Fotorgear Campix 的相机最近显示 Kickstarter 众筹，号称能够在数码相机时代还原胶片的拍摄体验。

据介绍，这款相机重量 192g，搭载 1/3.06 英寸的索尼 IMX258 CMOS 传感器，可输出 1300 万像素照片。搭配等效 26mm f/2.2 广角镜头，最近对焦距离 0.9m，无自动对焦。该机支持更换镜头，初期将有 8mm、16mm、60mm、75mm Macro 微距镜头，以及 1.55x Anamorphic 变形宽荧幕镜头。

同时，这款相机一次只能拍摄 36 张照片，完成后需要在“数字暗房”（手机 App）冲洗“胶片”，才能开始新一轮拍摄。该机配备腰平取景器，可让用户获得胶片相机的拍摄体验。

此外，这款相机内置支持 TTL 自动测光的氙气闪光灯，闪光指数为 GN7，并支持自动 ISO、自动测光、Wi-Fi 无线传输和 USB-C 有线连接。相机可以独立完成拍摄，不需要始终连接手机。

价格方面，Campix 在 Kickstarter 上提供多个众筹档位。基础版 Super Early Bird 套装售价为 109 美元（IT之家注：现汇率约合 729.3 元人民币），包含相机、26mm 镜头和 USB-C 相机带；搭配 60mm 人像镜头及相机包的套装售价为 199 美元（现汇率约合 1,331 元人民币）；包含多款附加镜头和实体滤镜套装的完整版售价为 359 美元（现汇率约合 2,402 元人民币）。

这款产品预计于 2027 年 1 月开始发货。需要注意的是，该产品目前仍处于众筹阶段，实际交付时间和最终产品表现仍存在不确定性。