美式汉堡快餐品牌 Wendy's 推出复古风格 RPG 手游，玩游戏可兑换餐食

IT之家 11 月 8 日消息，美国连锁快餐品牌温蒂汉堡（Wendy's）近日推出一款免费复古风格 RPG 手游《WendyQuest》，玩家可以在游戏中获得奖励兑换码，用于在温蒂汉堡门店兑换薯条、汉堡等食品。

温蒂汉堡发言人表示，该品牌多年来一直积极参与游戏文化，曾与 Twitch、Fortnite 等平台及游戏展开合作，也推出过《Feast of Legends》等作品，而《WendyQuest》是品牌首款完全由温蒂汉堡自主拥有的电子游戏。

从实际体验来看，《WendyQuest》采用了类似 20 世纪 80 年代末至 90 年代初家用游戏机的像素风格画面，玩法则有些类似简化版的《勇者斗恶龙》或《最终幻想》，只不过游戏世界中充斥着大量快餐品牌元素。

通过电子游戏发放现实世界奖励并非新鲜事。早在 20 世纪 80 年代初，雅达利 2600 平台上的《Swordquest》系列游戏就曾举办过特别竞赛，玩家可以通过游戏挑战赢取由黄金和珠宝制成的真实宝藏。《正当防卫 3》在 2015 年也曾推出类似促销活动，向玩家提供赢取“私人岛屿”的机会。

需要注意的是，《WendyQuest》中的奖励兑换码并非长期有效，相应兑换码仅能在温蒂汉堡美国餐厅使用，每张兑换码将在获取 7 天后过期，所有奖励均采用“先到先得”的方式发放。