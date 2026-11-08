OpenAI GPT-6.1 Sol 参与活体小鼠脑手术：连续操作三次，定位误差减半

北京时间 11 月 8 日，据《WIRED》此前报道及生物科技公司 Exin Therapeutics 最新披露，OpenAI 旗下 AI 模型 GPT-6.1 Sol 已被用于活体小鼠脑部手术实验，并在连续三次操作中，通过外科医生的反馈改善了定位表现。到第三次操作时，其识别关键解剖标志的耗时从 169 秒缩短至 86 秒，定位误差从 0.6 毫米降至 0.3 毫米。

Exin Therapeutics 联合创始人兼 CEO 加布里埃尔 · 奥卡尼亚-桑特罗 (Gabriel Ocana-Santero)11 月 5 日在社交平台 X 上公布了这一结果。研究团队让 GPT-6.1 Sol 连续参与三次活体小鼠脑部手术中的解剖标志定位任务。每次操作结束后，专业外科医生都会纠正 AI 识别的位置，模型则保存相关图像、测量数据及修正记录，供下一次操作参考。

实验主要涉及小鼠头骨表面的两个关键解剖标志：Bregma（前囟点）和 Lambda（后囟点）。这两个位置是脑立体定位手术的重要参考点，研究人员需要借助它们确定脑区坐标，以便将注射针或其他实验器械准确引导至目标位置。

研究团队称，经过三轮操作，GPT-6.1 Sol 所需的人工纠正动作从 4 次减少至 2 次，定位误差下降 50%。值得注意的是，这一进步并非通过重新训练模型或更新参数实现，而是利用此前操作中积累的经验和专家反馈，在后续任务中调整自身判断，属于上下文学习的一种实际应用。

这并非 Exin Therapeutics 首次让 AI 参与活体脑部手术。此前，研究团队分别让 Anthropic 的 Claude Sonnet 5、OpenAI 的 GPT-6.1 Sol 以及 xAI 的 Grok 4.7 参与小鼠脑部基因治疗实验。

三款 AI 获得相同的 19 种候选基因治疗方案，任务都是为患有癫痫的小鼠选择治疗方式，并利用电动脑立体定位设备实施注射。结果显示，三款模型选择了不同的治疗机制和目标脑区：Claude 选择内嗅皮层，GPT-6.1 Sol 选择海马体，而 Grok 选择躯体感觉皮层。

在实验过程中，AI 能够通过摄像头观察手术区域，自行规划注射坐标、注射剂量、速度及等待时间，并控制设备执行相关操作。其中，GPT-6.1 Sol 在一次实验中查看了 59 次摄像头画面。它还曾发现开颅部位存在一个暗红色小点，怀疑可能发生出血，并将判断交由外科医生处理。研究人员随后表示，该现象在此类手术中并不属于异常出血。

不过，这些手术并非完全由 AI 独立完成。持有执照的兽医仍负责切口、开颅和缝合等操作，并监督手术全过程。对于不可逆的关键步骤，必须经过人工批准。实验设备还设置了运动范围、注射剂量限制及紧急停止开关，以防止 AI 操作失误造成伤害。

《WIRED》此前报道了该团队利用 Claude Sonnet 5 进行的早期实验。当时，研究人员最初尝试让 Claude Opus 5.5 执行相关任务，但模型拒绝将注射针推进小鼠脑部。团队随后改用 Claude Sonnet 5 完成注射。在此基础上，研究人员进一步测试了 GPT-6.1 Sol 和 Grok 4.7，并开展了最新的连续操作实验。

目前，相关实验仍处于早期探索阶段。研究负责人承认，三次操作的样本量非常有限，尚不足以证明 AI 能够稳定掌握相关技能。不同模型选择的治疗方案是否真正有效，也需要后续观察小鼠的行为和脑部活动才能确定。

这些初步实验展示了 AI 从分析科研数据、制定实验方案，进一步走向直接操作真实实验设备的可能性。但相关结果尚未经过充分的独立验证和同行评议，距离应用于人类脑部手术仍有很长的距离。