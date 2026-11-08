Epic 公布《堡垒之夜》游戏海盗代币掉落概率，此前曾有玩家试图向美国 FTC 举报

IT之家 11 月 8 日消息，据游戏媒体 IGN 今天报道，Epic Games 终于公布了《堡垒之夜》游戏的海盗代币掉落概率。这款游戏内道具此前饱受争议，部分玩家甚至试图向美国联邦贸易委员会（IT之家注：FTC）举报 Epic。

据报道，Epic 上周末推出“寻宝猎人”迷你赛季，彻底改变了游戏道具商店的运营方式。在本赛季，海盗代币极其稀有，玩家获得后可以进入海盗商店，在 14 天内免费领取商店几乎所有物品。

由于这种代币价值非凡，玩家们争相竞逐。为了找到代币，他们不断在游戏里开宝箱。不过有玩家发现，Epic 并没有公布宝箱的掉落率信息。

数千名玩家投入大量时间寻找海盗代币，却始终不知道具体掉落概率，这种不确定性让他们倍感煎熬。一些玩家选择继续投入时间，不断开启宝箱，却还是一无所获。还有许多玩家将不满发泄到网上，有人已经在社交媒体上 @了 FTC。

如今 Epic 公布了宝箱掉落概率数据，开出海盗代币的概率仅为 1/137,000。在官方数据出来之前，玩家们根本不知道自己需要开启多少个宝箱才能拿到海盗代币。此前一些用户甚至猜测其掉落概率可能在 1/7,000 左右，与最终公布的实际概率相去甚远。