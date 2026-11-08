“世界上最省油的量产车”大众 XL1 罕见拍卖：2013 年问世，仅生产了 250 辆

IT之家 11 月 8 日消息，2013 年，大众推出了 XL1—— 一款将燃油经济性做到极致的特殊车型，当时号称“世界上最省油的量产车”。它的研发历时 12 年，上市时售价高达 15 万美元。从工程设计来看，这款车堪称杰作。大众总共只生产了 250 辆，稀有程度甚至超过同时期的布加迪威龙。

当地时间 5 日，据外媒 insideevs 报道，目前，荷兰有一辆 2016 款 XL1 正在 Catawiki 网站拍卖，里程表读数刚超过 1600km，据称车内外都保持着极佳状态。

这款车由时任大众掌门人费迪南德 · 皮耶希主导开发。一向不肯轻易放弃远大目标的皮耶希，为了实现百公里油耗仅 1L 的造车目标，坚持推动项目长达 12 年，期间经历多轮设计调整，最终才让这款车问世。

为了尽可能降低油耗，大众几乎用尽了各种技术手段。XL1 采用水滴形车身，车身与底盘均由碳纤维材料制成，以最大限度减轻重量。XL1 还配备了蝴蝶门，两个座椅采用错位布局，以优化整车的空气动力学设计。

动力方面，XL1 采用中置发动机布局，驾驶员身后布置了一台 800cc 双缸涡轮增压柴油发动机，另有一套以 5.5kWh 电池为核心的插混动力系统。

这套插混系统并非最初的开发计划，而是在研发接近尾声时才加入。为此，车辆后备厢还需要容纳一个重约 23kg 的大型可拆卸充电箱，以便接入外部电源。

得益于独特的混合动力系统、仅 840kg 的整备质量和 0.189 的风阻系数，XL1 在欧盟测试中的百公里油耗只有 0.9L。纯电行驶时，续航里程也能达到约 50km，每消耗 1kWh 电量可行驶约 10km，能效约为当下常规纯电车型的两倍。大众当时甚至称，XL1 以 100km/h 匀速行驶只需要约 8 马力。

当然，这种极致节能也有代价。XL1 的最大输出功率仅为 68 马力，从静止加速到 97km/h 需要近 13 秒，性能表现并不出色。拍卖行预计，这辆 XL1 的成交价约为 14 万美元（IT之家注：现汇率约合 93.7 万元人民币）。