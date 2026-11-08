三名男子涉嫌利用 AI 冒充企业高管和律师行骗，涉案金额超 1 亿美元

IT之家 11 月 8 日消息，当地时间 6 日，据英国《卫报》报道，美国司法部近日公布的一份起诉书显示，三名外国男子涉嫌利用 AI 冒充企业 CEO 和律师，诈骗金额超过 1 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.69 亿元人民币），目前均被逮捕并受到起诉。

美国纽约南区联邦检察官办公室发布的新闻稿称，三名嫌疑人分别为雅各布 · 索尔、沙龙 · 哈赞和盖伊 · 谢特里特。他们涉嫌利用 AI 伪造多家企业高管和律师的声音、影像，诱骗企业员工汇出大额资金。

索尔和哈赞今年夏天在西班牙被捕，谢特里特于 9 月在英国落网。检方指控，三人的诈骗活动从 2024 年持续至 2026 年。

根据起诉书，三人先利用 AI 冒充企业高管，联系不同公司的员工，谎称有敏感财务交易需要员工协助处理，再让员工与大型国际律师事务所的律师联系。随后，他们又冒充律师事务所的律师，指示员工汇出大笔资金。

美国司法部称，三人涉嫌从全球多家企业骗取超过 1.29 亿美元（现汇率约合 8.63 亿元人民币）。

一家总部设在密苏里州的医院集团损失近 500 万美元（现汇率约合 3,345.4 万元人民币）

罗得岛州一家银行损失约 270 万美元（现汇率约合 1,806.5 万元人民币）

加州一家医院集团损失约 300 万美元（现汇率约合 2,007.2 万元人民币）

马萨诸塞州一家共同基金公司损失超过 460 万美元（现汇率约合 3,077.8 万元人民币）

佛罗里达州一家宠物食品公司损失约 500 万美元（现汇率约合 3,345.4 万元人民币）

一家英国科技公司遭骗取超过 1,100 万美元（现汇率约合 7,359.9 万元人民币）

三人会要求受害企业员工将钱汇往分布在美国及欧亚多国的银行账户。美国司法部称，收到钱款后，他们会将赃款兑换成加密货币，试图掩盖资金来源、所有权和实际控制情况，再与其他共谋者瓜分。

美国联邦检察官杰米 · 麦克唐纳发表声明指出，AI 具有巨大的发展潜力，但公众也应警惕有人利用这项技术从事犯罪活动。

美国联邦调查局（FBI）助理局长小詹姆斯 ·C· 巴纳克尔在声明中说：“索尔、哈赞和谢特里特涉嫌策划的诈骗案表明，先进技术可以被滥用于大规模欺诈。面对犯罪分子不断利用新兴技术作案，FBI 将继续迅速提升应对能力，识别、调查并打击企图侵害纽约居民及当地企业的犯罪分子。”

三人被控共谋实施电信欺诈、洗钱共谋以及加重身份盗用等罪名。