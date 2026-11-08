京东翻倍得 24 积分：爱奇艺 x 京东 PLUS 联合会员年卡黄金 168 元、白金 248 元年底好价

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作者： 一乖

爱奇艺黄金会员年卡 + 京东 PLUS 年卡日常售价 258 元，11.11 大促价 168 元。

如果把京东 PLUS 年卡算作 69 元，本次爱奇艺黄金 VIP 年卡折合仅需 99 元：

如果需要爱奇艺白金卡，京东联合会员到手价为 248 元：

京东 11.11 红包至高 26888 元无门槛可用，每天可抽一次：点此抽取。

京东 PLUS 积分

京东 PLUS 年卡赠 12 积分，积分可用于：

大促时期 2 积分抢 800-80 元、1 积分抢 111-11 元券，券后皆好价： 点此兑券 。

5 积分换 2 小时保洁（可兑 1 次，大多数城市日常 40 元 / 小时）

3 积分洗一次鞋 / 衣服（可洗羽绒服、麂皮运动鞋）

1 积分免费寄快递（可兑 4 次，京东快递免首重）、洗车（可兑 1 次）等等

爱奇艺登录手机号和京东 PLUS 会员须保持一致，且黄金会员年卡不支持电视端，白金年卡支持电视端。

下单前请确认下单账号是否有开通京东 PLUS 会员权限，否则将无法充值到账。

白金年卡会员权益：

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

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