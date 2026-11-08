24G+1T 版 12499 元，华硕灵耀 16 Air 骁龙版笔记本上架

IT之家 11 月 8 日消息，华硕灵耀 16 Air 骁龙版 AI 超轻薄本现已在电商平台上架，24GB+1TB 版本定价为 12499 元。

该机型搭载全新骁龙 X2 Elite Extreme 处理器，采用 3nm 先进制程，配备 18 核 CPU，最高加速时钟频率达 4.7GHz，NPU AI 引擎算力为 80TOPS，CPU 性能释放可达 53W，配合双风扇双热管内吹风道设计，可高效应对工作、游戏与创作类负载。

机身方面，灵耀 16 Air 厚度仅 13.9mm，重量轻约 1.2kg，整机采用 Ceraluminum 高科技陶瓷铝材质，兼具温润手感、防污抗指纹、耐磨与耐腐蚀特性，目前推出茶釉棕配色版本。

屏幕采用 16 英寸 ASUS Lumina OLED“华硕好屏”，分辨率为 2880×1800，刷新率 120Hz，峰值亮度 1100 尼特，对比度达 100 万:1，覆盖 100% P3 广色域，支持 10 亿色彩显示，逐台校色 ΔE<1，通过 TÜV 硬件低蓝光与 SGS Eye Care 护眼认证，还支持 VRR 智能刷新。

存储配置上，该机采用 SiP 系统级封装工艺，配备最高 48GB LPDDR5x 超高频内存，内存频率达 9523MT/s，带宽 228GB/s，搭配 1TB PCIe 4.0 高速固态硬盘，可流畅应对多任务处理与重度创作需求。

续航方面，灵耀 16 Air 内置 70Wh 长寿大电池，本地视频播放最长可达 21 小时，网页浏览约 12 小时，支持华硕闪充，30 分钟可充电至 50%，USB4 接口支持 PD 供电，可使用手机充电器或充电宝为设备补能。

AI 功能体验上，该机为 Windows 11 AI+ PC，内置“小硕知道”AI 智能助手，支持智慧问答、文档总结、个人知识库、AI 绘图、AI 识图、AI 翻译、离线智能等功能；同时搭载 StoryCube 智能媒体中心，可通过 AI 自动对照片、视频进行人脸与场景分类，还支持按位置、时间快速检索文件。

影音与交互配置方面，该机配备旗舰级六扬声器系统，支持杜比全景声与 Smart AMP 智能功放，音量可达普通设备的 3.5 倍；触控板为 7.1 英寸大尺寸设计，支持边缘手势快捷操作；配备 1080P + IR AI 双摄像头，支持 3DNR 降噪、背景虚化、运动追踪，搭配双麦克风阵列 AI 双向语音降噪，同时拥有红外人脸解锁、摄像头物理开关等人脸隐私保护功能。

接口配置上，灵耀 16 Air 在轻薄机身内配备全套高速接口，包括双 USB4 40Gbps Type-C 接口、USB-A 10Gbps 接口、HDMI 2.1 TMDS 接口、标准 SD 卡槽以及 3.5mm 音频接口，可满足多场景外设连接需求。

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