消息称字节跳动拟扩大巴西数据中心项目

IT之家 11 月 8 日消息，据彭博社 7 日报道，字节跳动考虑扩大在巴西东北部的数据中心项目，以进一步巩固其在拉丁美洲算力基础设施建设领域的领先地位。

知情人士透露，字节跳动正物色开发商，负责巴西塞阿拉州佩森工业港数据中心项目的二期建设。该项目可通过向境外输出数据享受税收优惠。

与此同时，智利、阿根廷等国纷纷推出优惠政策、完善基础设施，争取吸引数据中心投资，巴西也希望在这场竞争中保持优势。

知情人士称，佩森港数据中心二期的建设规模将超过塞阿拉州目前在建的 100 亿美元（IT之家注：现汇率约合 669.08 亿元人民币）、300MW 项目。

部分人士还透露，字节跳动正与开发商初步洽谈，考虑在佩森港区外另建一座规模相近的数据中心，专门服务巴西本地客户。相比之下，港区内的数据中心必须向境外输出数据，才能享受税收减免。

字节跳动将 AI 视为下一个增长引擎，因此大举增加硬件投资，提升数据中心的设备配置。不过，美国中期选举期间，选民对数据中心建设的反对声浪或将拖慢当地项目的建设进度，促使开发商转而考虑巴西等其他市场。

巴西信息技术与通信企业协会 Brasscom 数据显示，2022 年以来，巴西的数据中心容量增长超过一倍，突破 1GW。该协会预计，直到 2031 年，巴西数据中心装机容量将保持每年约 20% 的增速，达到 2025 年的近 3 倍。佩森港所在地区风能和太阳能资源丰富，是巴西最适合发展这两类发电项目的地区之一。相比巴西南部的其他项目，当地数据中心对输电线路的依赖较低。

巴西各党派普遍支持数据中心建设，当地的反对声音也远少于美国。巴西总统卢拉在 10 月赢得连任后的胜选演讲中承诺，将吸引更多数据中心落户巴西。