国漫《武动乾坤第七季》接档《斗破苍穹》回归，定档 11 月 29 日首播

IT之家 11 月 9 日消息，国漫《武动乾坤》官方微博宣布，《武动乾坤第七季》将接档《斗破苍穹》回归，定档 11 月 29 日首播。官方还放出了动漫最新预告。

IT之家注：动漫版《武动乾坤》改编自天蚕土豆同名小说，第一季已于 2019 年 1 月播出，今年已经是连载的第七个年头。原著小说讲述了落魄林氏子弟林动，在小貂帮助下踏上修行一途为父复仇，后闯荡天玄大陆，最终踏入祖境（武祖）护佑苍生迎战异魔皇的故事。

根据原作走向，动漫第七季将迎来一段高燃剧情。同时宗派大赛结束后，主角林动三兄弟还将遭遇生死危机，并会开启“乱魔海”篇章，同时也会引出小说中的核心反派阵营“异魔族”。

以道宗之名出征宗派大赛，异魔域之内风波迭起，杀机暗藏。林动、小貂、小炎三兄弟再度并肩，直面宿敌元门。旧怨新仇在此刻碰撞，战火燃起，滔天恩怨不死不休。一场席卷东玄域的惊天大战蓄势待发，且看林动执戈而战，护道宗荣光！

另外，《斗破苍穹》动画官方微博也已宣布，系列番剧完结篇 ——《斗破苍穹剧场版：双帝之战》定档 11 月 22 日开播。公开资料显示，《斗破苍穹剧场版：双帝之战》由幻维数码制作，将在腾讯视频、极光 TV 上线。

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