宝马新世代 BMW iX3/ i3 即将开启大订，将于 11 月 25 日 / 27 日上市

IT之家 11 月 9 日消息，宝马中国今日宣布，新世代 BMW iX3 与新世代 BMW i3 双车大订，即将开启。

11 月 25 日，新世代 BMW iX3 正式上市，试驾及客户交付同步启动，采用全国统一价模式，已预订客户可直接转大订。

11 月 27 日，新世代 BMW i3 于广州车展正式上市，大订通道同步开放，采用全国统一价模式，无需小订，一步锁定。

IT之家从公开信息获悉，新世代宝马 iX3 长轴距版基于全新 Neue Klasse 纯电平台打造，轴距达 3005 mm，较海外标轴版加长 108 mm，该车尺寸为 4885 x 1895 x 1635mm，前脸配备 3D 光耀格栅与“数字天使光翼”一体式灯组。该车型基于 800V 高压架构打造，搭载第六代 BMW eDrive 电驱技术，配备 108.7kWh 大圆柱电池组。CLTC 工况下综合续航里程超过 900 公里，充电 21 分钟可从 10% 充至 80%。

宝马 i3 该车尺寸为 4864/1865/1490mm，轴距为 3005mm，配备数字天使光翼前脸、C 柱发光 M 标识、L 型光刃尾灯、全新半隐藏式门把手、前储备箱空间。该车搭载 BMW 新世代电驱系统，CLTC 续航超 1000 公里，配备中国首个大规模量产大圆柱电池，全域 800V 高压架构，10 分钟补能超 400 公里。此外，该车还搭载 BMW 首创全景 iDrive，支持视平线全景显示、3D 抬头显示、向心中控，纵辐运动方向盘融合物理按键与电容触控反馈。