东风本田 CR-V 全能荣耀款明日上市，预计座舱等配置升级

IT之家 11 月 9 日消息，据东风本田官方，CR-V 全能荣耀款上市发布会将于 11 月 10 日 17:00 举行。目前官方暂未公布新车的配置及价格信息，预计主要升级智能座舱与智驾配置。

IT之家注意到，CR-V 全球 30 年荣耀款指导价为 18.59-24.99 万元，提供燃油版和混动版双版本。该车外观方面基本延续 2024 款车型设计，前脸带有大尺寸黑色格栅，继续配备细长造型大灯组和前包围黑色装饰条；车身提供传统造型门把手；车尾带有 L 形尾灯组。

作为参考，在售车型将悬浮式中控屏尺寸升级至 12.3 英寸，取消了屏幕左侧物理旋钮和空调出风口之间的网格装饰。车辆同时匹配三辐式方向盘、按键式换挡机构（混动版）/机械挡杆（燃油版）、50W 手机无线充电、驾驶员状态感知系统。

规格方面，在售车型长宽高分别为 4703x1866x1680（1690）毫米，轴距为 2700（2701）毫米，提供 1.5T 燃油版和 2.0 升油电混动版。其中 1.5T 燃油版发动机最大功率 142 千瓦，最大扭矩 243 牛・米，传动系统匹配 CVT 无级变速箱；2.0 升油电混动系统发动机最大功率 110 千瓦，电机最大功率 135 千瓦，传动系统匹配 E-CVT 电子无级变速箱。