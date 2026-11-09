深圳成为全球消费级 3D 打印第一城

IT之家 11 月 9 日消息，“广东发布”官方今日发文，今年上半年，深圳 3D 打印设备产量同比增长 58.1%，出口额同比增长 127.5%，占全国同类产品出口总额的 86%。

“广东发布”表示，深圳凭借强大的产业和科技创新能力，牢牢占据全球 3D 打印市场，一举拿下全球消费级 3D 打印第一城的宝座。

国家统计局数据显示，2026 年上半年，国内 3D 打印设备产量同比增长 48.5%，增速在主要工业产品中排名第一。出口端表现更为突出，上半年我国累计出口 3D 打印机 362 万台，同比增长 90.2%，出口金额达 96.11 亿元，同比增长 109.3%。

据财联社报道，拓竹、创想三维、纵维立方、智能派四家深圳企业合计占据了全球消费级 3D 打印约九成的出货份额。3D 打印资源库创始人谭文杰表示，目前，深圳 3D 打印“四小龙”已经几乎掌握了全球消费级市场的话语权。

据IT之家今年 7 月报道，深圳市光明区与拓竹科技正式签署“3D 打印智造总部基地项目”战略合作框架协议，拓竹科技明确将在光明区构建集生产制造与研发于一体的产业基地，探索建设行业领先的 3D 打印机自动化生产基地，计划年产能超 300 万台。作为过渡安排，光明区明湖智谷产业园区的产线已率先投产。

3D 打印智造总部基地项目总用地面积约 8.37 万平方米（约合 125 亩），计容建筑面积约 37.3 万平方米，规划建设高标准生产厂房、配套办公及生活设施，其中生产厂房占比达 75.3%，重点布局 3D 打印核心零部件研发生产、打印材料试产及整机制造，有望成为全球规模最大的 3D 打印制造中心之一。