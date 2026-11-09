今年前 10 月全国火灾起数同比下降 7%，电气故障为首要诱因

IT之家 11 月 9 日消息，据央视新闻报道，今天是第 35 个全国消防日，国家消防救援局发布了今年前 10 月全国火灾数据。据统计，今年前 10 月火灾起数同比有所下降，住宅是导致火灾伤亡的最主要场所，电气故障是引发火灾的首要原因。

今年 1 至 10 月，全国共接报火灾 69.6 万起，与去年同期相比，火灾起数下降 7.0%。从火灾发生地区情况看，今年前 10 月，在全国火灾总数中，东部地区占 43.3%，比重最高。与去年同期相比，东部、中部地区火灾起数有所下降，西部、东北地区有所上升。

报道提到，居民住宅火灾最为多发，伤亡人数最多。今年前 10 月，各类住宅发生火灾 23.9 万起，造成 1093 人死亡、1150 人受伤，分别占火灾起数、死亡人数和受伤人数的 34.3%、71.2% 和 63.3%，住宅是导致火灾伤亡的最主要场所。农村地区火灾比重高，较大火灾多发。农村地区发生火灾 41.6 万起，占总数的 59.8%。

IT之家从报道中获悉，冬春季节火灾高发，一季度尤为突出，其中 2 月份共接报火灾 12.8 万起，为今年前 10 个月的单月最高值。从火灾发生时段来看，白天至傍晚火灾多发，夜间火灾相对较少但伤亡较多。

从火灾成因看，电气故障是引发火灾的首要原因，今年前 10 月，因电气引发的火灾共 22.8 万起，造成 467 人死亡、580 人受伤，直接财产损失 27.9 亿元，分别占火灾起数、死亡人数、受伤人数和直接财产损失的 32.7%、30.4%、31.9% 和 45.4%。用火不慎、吸烟、遗留火种、玩火（含燃放烟花爆竹）、自燃和生产作业不当等也占一定比重。