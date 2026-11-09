搜狐 2026 年第三季度总收入 1.33 亿美元同比下降 26%，净亏损 1500 万美元由盈转亏

IT之家 11 月 9 日消息，搜狐公司今日公布了截至 2026 年 9 月 30 日未经审计的 2026 年第三季度财务报告。
总收入为 1.33 亿美元（IT之家注：现汇率约合 8.88 亿元人民币），较 2025 年同期下降 26%，较上季度下降 2%。
营销服务收入为 1,500 万美元（现汇率约合 1 亿元人民币），较 2025 年同期增长 10%，较上季度下降 2%。
在线游戏收入为 1.14 亿美元（现汇率约合 7.61 亿元人民币），较 2025 年同期下降 30%，较上季度下降 2%。
归于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损为 1,500 万美元（现汇率约合 1 亿元人民币），2025 年同期净利润为 900 万美元（现汇率约合 6,011.8 万元人民币），上季度净利润为 20 万美元（现汇率约合 133.6 万元人民币）。
归于搜狐公司的非美国通用会计准则净亏损为 1,500 万美元（现汇率约合 1 亿元人民币），2025 年同期净利润为 900 万美元（现汇率约合 6,011.8 万元人民币），上季度净利润为 50 万美元（现汇率约合 334 万元人民币）。
PC 客户端游戏方面，总计平均月度活跃用户数为 260 万，较 2025 年同期下降 4%，与上季度持平。季度总计活跃付费用户数为 100 万，较 2025 年同期下降 8%，较上季度增长 4%。付费用户数的同比下降主要是由于天龙端游等老游戏以及 2025 年第三季度推出的《天龙八部 · 归来》的自然下滑。
移动游戏方面，总计平均月度活跃用户数为 140 万，较 2025 年同期下降 24%，较上季度下降 16%。季度总计活跃付费用户数为 20 万，较 2025 年同期下降 25%，较上季度下降 4%。活跃用户数和付费用户数的同比和环比下降主要是由于老游戏的自然下滑。
2026 年第四季度，搜狐预计：
营销服务收入在 1,300 万美元至 1,400 万美元（现汇率约合 8,683.8 万元至 9,351.7 万元人民币）之间，较 2025 年同期下降 18% 至 24%，较 2026 年第三季度下降 6% 至 13%。
在线游戏收入在 1.11 亿美元至 1.21 亿美元（现汇率约合 7.41 亿元至 8.08 亿元人民币）之间，较 2025 年同期下降 8% 至增长 1%，较 2026 年第三季度下降 3% 至增长 6%。
归于搜狐公司的非美国通用会计准则和美国通用会计准则净亏损均在 1,700 万美元至 2,700 万美元（现汇率约合 1.14 亿元至 1.8 亿元人民币）之间。