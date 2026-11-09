方飞：荣耀 700 全系搭载 AI 灵动背屏

IT之家 11 月 9 日消息，荣耀终端股份有限公司产品线总裁方飞今日发文，正式公布荣耀 700 系列的全新设计，并宣布该系列将全系搭载 AI 灵动背屏，称“设计大换代”。方飞表示，此次荣耀 700 系列迎来数字系列迄今最大的外观突破，希望通过设计和交互创新，让用户拥有更多表达自我的方式。

方飞称，荣耀 700 系列的设计进化，源于对用户生活需求的观察。上一代产品的磁吸副屏收获了不少用户喜爱，也让一些用户联想到曾经电子宠物带来的乐趣。在她看来，这类体验之所以能够跨越时代，核心在于满足了人们表达自己、获得陪伴两种朴素而持久的需求。

此次推出的 AI 灵动背屏，正是对这两种需求的进一步回应。用户可以在背屏上自由切换内容、展示个性化主题，荣耀还通过 AI 重新演绎了电子宠物，让其能够随时响应用户互动，同时不占用主屏幕，也不会打断日常使用。

围绕这块背屏，荣耀还加入了后置自拍、AI 互动、多样主题等功能。IT之家注意到，从目前公布的官方图片来看，背屏还支持心率、血氧检测以及航班提醒等功能，进一步丰富了实际使用场景。

在整机设计上，荣耀 700 系列采用了官方所称的行业首创悬浮玻璃工艺，将背屏融入一块「浮冰岛」中，营造出悬浮视觉效果。同时，新机采用一体冷雕玻璃、超薄叠层设计和雾面金属中框，配合曲率双重对齐的圆润 R 角与极窄四等边屏幕，整体视觉更加简洁统一。

值得一提的是，针对加入背屏后是否会影响机身厚度、续航和握持手感的问题，方飞表示，荣耀的答案是「背屏可以增加，整机厚重不能增加，续航和手感也绝不妥协」。通过内部架构设计，荣耀 700 系列在机身厚度仅 7.96mm 的情况下，装入了同档位最大容量电池。此外，新机还配备旗舰同款自定义快捷键，用户可以通过实体按键快速调用常用功能。

配色方面，荣耀此前已公布 700 系列四款配色官图，分别为晴空、粉雾、冷白和蓝调。方飞同时透露，荣耀 700 系列还有更多“大换代”相关的产品信息，后续将会陆续公布。