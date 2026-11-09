富士 2027 财年上半年归母净利润 1052.26 亿日元，同比下降 12.5%

IT之家 11 月 9 日消息，富士今日发布 2027 财年（2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日）上半年（2026 年 4 月 1 日～2026 年 9 月 30 日）业绩快报报告：

资产负债率 ：37.39%，较上财年末提高约 0.90 个百分点

AI 解读

整体业绩处于市场预期区间内，电子、影像板块增长超出预期，医疗健康板块盈利承压导致归母净利润略低于部分机构预期。

公司简介与核心业绩

富士胶片控股是日本综合性科技集团，业务覆盖医疗健康、电子材料与技术、商业创新及影像四大领域。

2027 年 3 月期上半年，富士胶片控股实现合并营业收入 17,115.14 亿日元（现汇率约合 721.54 亿元人民币），同比增长 8.8%；营业利润 1,411.68 亿日元（现汇率约合 59.51 亿元人民币），同比下降 10.9%；归母净利润 1,052.26 亿日元（现汇率约合 44.36 亿元人民币），同比下降 12.5%。

集团收入增长主要由医疗系统、半导体材料及影像业务推动。电子业务与影像业务实现营业利润增长，但医疗健康业务固定费用增加、商业创新业务发生一次性费用，以及原材料价格上涨等因素拖累集团整体盈利。

第二季度单季营业收入 8,850.21 亿日元（现汇率约合 373.11 亿元人民币），同比增长 7.6%；营业利润 899.84 亿日元（现汇率约合 37.94 亿元人民币），同比增长 8.2%；归母净利润 678.02 亿日元（现汇率约合 28.58 亿元人民币），同比增长 2.0%。

分业务经营表现

电子业务 ：上半年营收 2,596 亿日元（现汇率约合 109.44 亿元人民币），同比增长 23.9%；营业利润 635 亿日元（现汇率约合 26.77 亿元人民币），同比增长 51.3%。AI 半导体需求增长带动先进半导体材料销售，包括 CMP 抛光液、清洗液、显影液及先进封装材料等产品。

影像业务 ：营收 3,311 亿日元（现汇率约合 139.59 亿元人民币），同比增长 13.6%；营业利润 935 亿日元（现汇率约合 39.42 亿元人民币），同比增长 16.2%。instax 系列中高端产品销售表现良好，胶片生产能力增加也推动了销量增长。

医疗健康业务 ：营收 5,541 亿日元（现汇率约合 233.6 亿元人民币），同比增长 11.0%；营业利润 34 亿日元（现汇率约合 1.43 亿元人民币），同比下降 85.8%。内窥镜、医疗 IT 及超声诊断设备等业务推动收入增长，生物医药合同开发生产业务则受到固定费用增加等因素影响，拖累整体盈利。

商业创新业务：营收 5,667 亿日元（现汇率约合 238.91 亿元人民币），同比下降 1.0%；营业亏损 6 亿日元（现汇率约合 2,529.5 万元人民币），上年同期盈利 314 亿日元（现汇率约合 13.24 亿元人民币）。海外办公设备销售下降及业务结构调整带来的一次性费用对盈利形成压力。

财务状况与现金流

截至 2026 年 9 月 30 日，富士胶片控股总资产 61,027.51 亿日元（现汇率约合 2,572.8 亿元人民币），较 2026 年 3 月末增加 489.75 亿日元（现汇率约合 20.65 亿元人民币）；总负债 22,819.62 亿日元（现汇率约合 962.03 亿元人民币），增加 725.71 亿日元（现汇率约合 30.59 亿元人民币）；股东资本 38,157.88 亿日元（现汇率约合 1,608.66 亿元人民币），减少 237.62 亿日元（现汇率约合 10.02 亿元人民币）。

期末资产负债率为 37.39%，较上财年末提高约 0.90 个百分点；公司披露的负债与股东资本之比为 59.8%，提高约 2.3 个百分点；股东资本占总资产的比例为 62.5%，下降 0.9 个百分点。

上半年经营活动现金流为净流入 1,950.82 亿日元（现汇率约合 82.24 亿元人民币），同比下降 2.04%；投资活动现金流为净流出 2,317.13 亿日元（现汇率约合 97.69 亿元人民币），自由现金流净流出 366.31 亿日元（现汇率约合 15.44 亿元人民币），较上年同期收窄约 47.1%。

期末现金及现金等价物余额 1,458.65 亿日元（现汇率约合 61.49 亿元人民币），较上财年末减少 246.88 亿日元（现汇率约合 10.41 亿元人民币）。

全年业绩展望与分红

富士胶片控股上调 2027 年 3 月期全年营业收入预测，由此前的 35,600 亿日元（现汇率约合 1,500.82 亿元人民币）提高至 35,900 亿日元（现汇率约合 1,513.47 亿元人民币），上调 300 亿日元（现汇率约合 12.65 亿元人民币），预计同比增长 6.9%。

公司维持其余主要盈利预测不变：