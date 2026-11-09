消息称英国拟将 2030 年电动汽车销售目标从 80% 下调至 60%，以缓解车企压力

IT之家 11 月 9 日消息，据英国《卫报》援引政府消息人士的说法报道称，英国政府预计将把 2030 年电动汽车销售目标下调约四分之一，从目前的 80% 降至约 60%。

据IT之家了解，英国于 2024 年推出的零排放汽车（ZEV）销售规定，要求汽车制造商逐年提高零排放汽车在年度新车销量中的占比。按照原定计划，这一比例在 2026 年应达到 33%，2030 年升至 80%，并于 2035 年达到 100%。

报道称，英国实际上的副首相路易丝 · 黑格（Louise Haigh）预计将在周三唐宁街会议结束后敲定相关方案。她可能批准将 2030 年的销售目标调整至约 60%，同时将相关政策的灵活执行期限延长至 2034 年。

英国政府发言人向路透社表示：“政府在坚持零排放汽车销售规定方面立场一致，目前尚未作出任何决定。”发言人同时重申，政府仍致力于在 2030 年停止销售仅搭载汽油发动机和柴油发动机的新车。

这名发言人还表示，针对零排放汽车销售规定的咨询不会改变原定目标，即到 2035 年，所有新售乘用车和货车都必须实现零排放。

英国首相安迪 · 伯纳姆（Andy Burnham）领导的政府今年 8 月提出了多种调整方案。如果实施，这些方案可能减轻汽车制造商向零排放汽车转型的压力。目前，英国政府正在重新审视现行销售目标。

汽车制造商表示，供应链中断以及消费者购买需求不足，使得企业难以达到现行规定的要求。

英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）上周公布的数据显示，今年以来，纯电动汽车占英国新车销量的 26.6%，仍低于 2026 年 33% 的目标。该协会呼吁对现行目标进行“实质性”调整，使政策要求更加贴近市场实际需求。