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韩电商巨头 Coupang（酷澎）滥用外卖市场支配地位，被重罚超 3000 亿韩元

2026/11/9 15:18:38 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 11 月 9 日消息，据路透社报道，韩国公平交易委员会今天（9 日）宣布，对电商巨头 Coupang（下称酷澎）处以 3,009 亿韩元（IT之家注：现汇率约合 14.82 亿元人民币）罚款，认定其滥用外卖市场支配地位，妨碍市场竞争

该国公平交易委员会指出，酷澎要求入驻商家提供不逊于其他外卖平台的优惠条件并对不配合的商家采取惩罚措施，限制了外卖平台之间的竞争。

酷澎要求餐厅遵守六项规定，涵盖菜品价格、最低起送金额、折扣和配送费等方面。未达到要求的餐厅可能被取消特殊商家资格，从而无法再向酷澎付费会员提供折扣和免配送费服务。

监管数据显示，符合规定的餐厅比例从 2023 年 7 月的约 13% 升至 2025 年 10 月的近 94%

公平交易委员会还认定，竞争对手“外卖的民族”的运营商“优雅的兄弟们”也存在类似行为，对其处以 3,311 亿韩元（现汇率约合 16.31 亿元人民币）罚款。

“优雅的兄弟们”发表声明称，公司曾向公平交易委员会说明自身行为并不违法，对监管机构未能充分采纳其解释感到遗憾，并将仔细研究处罚决定。

酷澎则在声明中批评罚款过高，金额超过 2020 年另一家外卖平台类似案件罚款的 600 倍。公司认为，公平交易委员会计算罚款时，将“与被指违法行为无关”的营收也计算在内，损害了公司的申辩权，并计划通过法律途径挑战处罚决定。

此次处罚进一步加剧了在美上市的酷澎与韩国政府之间的紧张关系。今年 6 月，韩国当局曾因 2025 年发生的一起数据泄露事件，对酷澎罚款 6,240 亿韩元（现汇率约合 30.74 亿元人民币）。据悉，该事件影响超过 3300 万名用户。

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关键词：Coupang酷澎

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