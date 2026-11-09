韩电商巨头 Coupang（酷澎）滥用外卖市场支配地位，被重罚超 3000 亿韩元

IT之家 11 月 9 日消息，据路透社报道，韩国公平交易委员会今天（9 日）宣布，对电商巨头 Coupang（下称酷澎）处以 3,009 亿韩元（IT之家注：现汇率约合 14.82 亿元人民币）罚款，认定其滥用外卖市场支配地位，妨碍市场竞争。

该国公平交易委员会指出，酷澎要求入驻商家提供不逊于其他外卖平台的优惠条件，并对不配合的商家采取惩罚措施，限制了外卖平台之间的竞争。

酷澎要求餐厅遵守六项规定，涵盖菜品价格、最低起送金额、折扣和配送费等方面。未达到要求的餐厅可能被取消特殊商家资格，从而无法再向酷澎付费会员提供折扣和免配送费服务。

监管数据显示，符合规定的餐厅比例从 2023 年 7 月的约 13% 升至 2025 年 10 月的近 94%。

公平交易委员会还认定，竞争对手“外卖的民族”的运营商“优雅的兄弟们”也存在类似行为，对其处以 3,311 亿韩元（现汇率约合 16.31 亿元人民币）罚款。

“优雅的兄弟们”发表声明称，公司曾向公平交易委员会说明自身行为并不违法，对监管机构未能充分采纳其解释感到遗憾，并将仔细研究处罚决定。

酷澎则在声明中批评罚款过高，金额超过 2020 年另一家外卖平台类似案件罚款的 600 倍。公司认为，公平交易委员会计算罚款时，将“与被指违法行为无关”的营收也计算在内，损害了公司的申辩权，并计划通过法律途径挑战处罚决定。

此次处罚进一步加剧了在美上市的酷澎与韩国政府之间的紧张关系。今年 6 月，韩国当局曾因 2025 年发生的一起数据泄露事件，对酷澎罚款 6,240 亿韩元（现汇率约合 30.74 亿元人民币）。据悉，该事件影响超过 3300 万名用户。