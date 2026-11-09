OPPO Reno17 系列手机配色公布：奇遇喵、冰月白、可可棕、初雪白

IT之家 11 月 9 日消息，OPPO 官微今天（9 日）下午公布了 OPPO Reno17 系列手机的四款配色：奇遇喵、冰月白、可可棕、初雪白。

目前，Reno17、Reno17 Pro 两款新机均已开启预订。

今天早些时候，OPPO Reno17 系列宣传页面在微博等平台正式上线，新机外观也首次亮相。页面显示，该系列机型将于 11 月 16 日 19:00 正式发布。

目前新机的规格已经曝光：

OPPO Reno17 标准版：6.57 英寸显示屏 + 骁龙 7 Gen 4 处理器 +50MP 潜望长焦；

OPPO Reno17 Pro 版：6.32 英寸显示屏 + 天玑 8550 处理器 +50MP 潜望长焦。

IT之家注意到，OPPO Reno17 系列手机、Watch 5 手表、Pad Air6 平板于 10 月 30 日开启预约，预计将于近期上市。据 OPPO Reno 系列产品经理张若星分享 Reno17 系列全新样张，新机将搭载“全焦段 4K 超清长实况”，首次将实况时长由原先 3 秒延长至 6 秒。

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