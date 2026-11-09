“星云星座计划”发布，覆盖从国产算力芯片到卫星应用的全产业链条

IT之家 11 月 9 日消息，据央视新闻报道，在今天（9 日）举办的 2026 太空云产业生态大会上，“星云星座计划”等我国太空云产业化成果发布，标志着我国“太空云”生态建设迈出了从技术验证走向产业化布局的关键一步。

IT之家从报道中获悉，“太空云”是指在轨协同的天基云服务系统，它改变传统卫星“单星观测、数据回传地面处理”模式，让天基资源可以按需调用、即连即用。

本次发布的“星云星座计划”是中国科学院空天信息创新研究院与国内科创企业联合研发的全栈国产化太空算力网，是太空云生态产业化落地的重点项目。

该计划覆盖从国产算力芯片到卫星应用的全产业链条。未来，项目将依托国内计算芯片、服务器整机、卫星制造、卫星应用等研发单位，构建从“核心器部件研制”到“星座组网与应用”的全栈国产化自主技术体系。分布形成“天地协同”的统一算力网，为自然资源、防灾应急、低空经济等场景提供覆盖全球的太空算力服务。

据专家介绍，该计划未来会使太空和地面的算力实现无缝融合、统一调度，太空不再仅仅是数据的转运站，而是与地面地位同等、能力互补的一级算力节点。用户可以像使用地面的云计算一样，随时随地、按需获取太空算力服务。

据了解，目前，我国高分辨率遥感卫星的技术水平和在轨数量已达国际领先水平，高通量通信卫星建设步入高速发展期。未来“太空云”能把遥感、通信、算力等各类卫星通过技术手段整合为智能天基信息服务系统，实现从“功能单星”向“智能星云”的跨越。随着千星规模“太空云”生态加快构建，“太空云”产业化落地将大幅提升我国天基资源综合应用效能，为国民经济高质量发展提供有力支撑。